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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Kütahya’da oynanacak Play-Off mücadelesi için hazırlıklarını Torbalı Belediyespor Kadın Voleybol takımı ve Akhisar Belediyespor Kadın Voleybol takımı ile oynadığı hazırlık maçlarıyla sürdürdü.MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligini lider tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Kütahya’da düzenlenecek olan Play-Off hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil beyazlılar ilk maçını deplasmanda Torbalı Belediyespor Kadın Voleybol takımı ile oynadı. İki takımında yüksek performans gösterdiği müsabakanın 1. setini 24-26 Torbalı Belediyespor kazandı. İkinci seti 25-20 Büyükşehrin sultanları kazandı. Üçüncü sette öne geçen Torbalı Belediyespor 28-30 kazanmayı bildi. Uzatmalara giden müsabakada 4. seti 25-22 ve 5. seti 15-10 yeşil beyazlılar kazanarak mücadeleyi 3-2 kazanan taraf oldu.

Yeşil beyazlılar Play-Off öncesi ikinci hazırlık maçında Akhisar Belediyespor Kadın Voleybol takımını evinde ağırladı. Tarık Almış Spor Salonunda oynanan hazırlık maçında Büyükşehrin Sultanları, kıyasıya geçen maçta ilk seti 24-26 kaybetti. İkinci set de 24-26 Akhisar Belediyespor’ un üstünlüğüyle bitti. Üçüncü seti de 22-25 ile alan Akhisar Belediyespor maçı 3-0 kazandı. Üçüncü hazırlık maçında Akhisar Belediyespor’a konuk olan Büyükşehrin Sultanları, oynanan hazırlık maçını uzatmalara götürerek karşılaşmayı 3-2 kazandı. İlk setten itibaren çekişmeli geçen mücadelede yeşil beyazlılar ilk seti 22-25 kaybetti. İkinci sette hücum hattını iyi kullanan Büyükşehrin Sultanları 25-18’lik skorla 2. seti kazandı. Üçüncü sette tekrar öne geçen Akhisar Belediyespor mücadeleyi 24-26 kazandı. Uzatmalara giden mücadelede 4. seti 25-17’lik skorla ve 5. seti yine 25-17’lik skorla kazanan Büyükşehrin sultanları mücadeleden 3-2 galip ayrılan taraf oldu.