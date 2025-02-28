Mardin'de Midyat Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, ilçedeki inşaat faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygunluğunu sağlamak amacıyla yapı denetim firmalarıyla bir araya geldi.

MARDİN (İGFA) - Midyat Belediyesi Meclis Salonunda yapılan Toplantıda, yapı denetim süreçlerinde karşılaşılan sorunlar, ruhsata aykırı uygulamalar ve denetim mekanizmasının etkinliğinin artırılması gibi konular masaya yatırıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mahsum Cengiz ve Yapı Kontrol Müdürü Veysel Tunç'un katılımıyla gerçekleşen toplantıda, denetim süreçlerinin sağlıklı işlemesinin hem şehir planlaması hem de vatandaşların güvenliği açısından hayati önem taşıdığı vurgulandı. Müdür Tunç, yapı denetim firmalarının sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıda ele alınan başlıca konular şunlarda ise, Denetim süreçlerindeki aksaklıklar ve çözüm önerileri. Firmaların karşılaştığı zorluklar ve bu zorlukların giderilmesine yönelik işbirliği imkânları değerlendirildi. Ayrıca, Ruhsata aykırı uygulamalarla mücadele ile ilgili İnşaatların projelerine uygun şekilde ilerlemesinin sağlanması için denetimlerin sıklaştırılması ve yaptırımların uygulanması konuları ele alındı. Bunun yanında, Denetim mekanizmasının etkinliğinin artırılması, Daha şeffaf ve hızlı bir denetim süreci için teknolojik imkânların kullanımı ve personel eğitimleri gibi konular görüşüldü.