Mardin'de baharın gelmesiyle birlikte Nevruz kutlamaları başladı. Kutlamalar ilk olarak Kızıltepe ilçesinde başlatıldı. Kutlama için Kızıltepe Otogar Meydanına sahne kuruldu. Kutlamaların ardından bir grup kalabalık, polise taş ve su şişeleri attı. Polis ekipleri olaya TOMA ve biber gazıyla müdahale ederken, kalabalık grup ise taşla karşılık vermeye devam etti. Birçok kişinin gözaltına alındığı olaylarda, çevrede bulunan araçların camları kırıldı. Polise taş ve şişe atan gruptan bazıları ise ara sokaklara kaçtılar.