Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mazıdağı ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.MARDİN (İGFA) -İlk olarak Mazıdağı Hükümet Konağı'nda güvenlik değerlendirme toplantısına katılan Akkoyun, Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, Vali Yardımcısı Hasan Kurt ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ile ilçenin asayiş durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Vali Akkoyun, daha sonra Mazıdağı Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren kurumları ziyaret ederek görevi başındaki personeller ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Akkoyun, beraberindeki heyetle daha sonra ilçedeki esnafları ve vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Akkoyun, esnaflara bereketli kazançlar diledi.

Ziyaretleri kapsamında Mazıdağı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevinde incelemelerde bulunan Akkoyun, Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı'dan aşevinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Akkoyun, ayrıca vakıf bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Evini de ziyaret ederek çocuklarla yakından ilgilendi, bir süre sohbet etti. Mazıdağı 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesini de ziyaret eden Akkoyun, kütüphane içerisinde incelemelerde bulunarak öğrencilerle bir süre sohbet etti.

MAHALLE ZİYARETLERİ

Vali Akkoyun, mahalle ziyaretleri kapsamında ise ilk olarak İlçeye bağlı kırsal Şenyuva Mahallesine ziyarette bulundu.

Ziyarette vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal eden, talep ve önerilerini dinleyen Vali Akkoyun, mahalle ile ilgili Muhtar Burhan Abi’den bilgi aldı.

Akkoyun, vatandaşların ilettiği talep ve ihtiyaçlar için anında çözümler üretip neticeye kavuşturulması noktasında ilgili kurum müdürleri ve daire başkanlarına gerekli talimatları verdi.

Kırsal Yağmurlu Mahallesine de ziyarette bulunan Akkoyun, mahalle ile ilgili Muhtar Çelebi Akın’dan bilgi aldı.

Ziyaretlerde Vali Akkoyun'a Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Vali Yardımcısı Hasan Kurt ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan eşlik etti.