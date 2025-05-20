Mardin’in Artuklu İlçesinden Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ile Kızıltepe ilçesinden Mehmet Emin Değer Ortaokulu/İHO, anlamlı bir sanat sergisine birlikte imza attı.MARDİN (İGFA) - İki okulun görsel sanatlar öğretmenleri Nur Seçil Esen ve Mülkiye Aydemir rehberliğinde gerçekleştirilen sergi, sadece öğrencilerin sanat çalışmalarını değil, aynı zamanda kuşaklar arası ve okullar arası dayanışmayı da görünür kıldı.

Sergide Mehmet Emin Değer Ortaokulu öğrencileri, geleneksel sanatlarımızdan ilham alarak, minyatür sanatı etkisinde Mardin’in tarihî mekânlarını, kültürel değerlerini ve Mezopotamya uygarlıklarının günümüze taşıdığı gelenekleri yorumladılar. Bu çalışmalar sırasında yapay zekâ uygulamalarından da destek aldılar. Ayrıca ogrenciler sene boyunca çini, seramik ve dokuma gibi geleneksel sanat dallarını tanıma ve deneyimleme fırsatı buldular.

Mehmet Emin Değer Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Nur Seçil Esen, okulunda yapılan işlerin amacını şu sözlerle ifade etti:

"Kültürüne yabancılaşan yeni nesilleri özleriyle buluşturmak, Mardin’i tanıtmak ve sanat aracılığıyla yaşadıkları kültüre karşı aidiyet duygusunu güçlendirmek istedik. Kendini tanımak, yaşadığı cografyanin kültürel değerlerini bilmekle başlar. Okulumuzda görsel sanatlar dersini öğrencilerin bilinçlenmesi ve edindikleri bilgileri sanatsal ifade biçimleriyle harmanlaması üzerine kuruyorum. Bu sergide öğrencilerimin büyük emekleri var. Yalnız eserler icra etmediler. Sunum için konuklarımıza Mardin'de sık kullanılan kilim motiflerinden kurabiyeler yapıp sunduk. Geri dönüşler çok güzeldi. "

Borsa İstanbul Anadolu Lisesi görsel sanatlar ögretmeni Mülkiye Aydemir ise "akrilik boya tekniği ile öğrencilerim kendi seçtikleri konularda karma çalışmalar gerçekleştirdi. Genç sanatçılar, bireysel ifade biçimlerini keşfederken teknik becerilerini de sergileme şansı yakaladılar. Ortaokul ile eş zamanlı açtığımız bu sergi öğrenciler açısından keyif verici bir deneyime dönüştü"

Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdürü Osman Ayduran, bu sürecin öğrenciler üzerinde özgüven geliştirici etkisinden söz ederken, Mehmet Emin Değer Ortaokulu-İHO Müdürü Mazhar Batıhan ise iki okulun kardeşlik anlayışıyla gerçekleştirdiği bu ortak serginin özel bir dayanışma örneği olduğunu vurguladı.

Mehmet Emin Değer Ortaokulu öğrencilerinden Şilan Kahraman; "Sergi benim için hem ilk hemde farklı bir deneyim oldu sergide çok keyif aldım herkesin emeğine sağlık umarım benim gibi herkes için keyif verici olmuştur." dedi. Şeyhmus Arat; "Resim sergisinde görev alarak güzel bir deneyim kazandım ve sorumluluklarımı başarıyla yerine getirdim, mutluyum"

Muhammed Eren Tekin; "Sergiye katılmak benim için bir onur du hem sosyal bir aktivite hemde kızıltepe halkı ve kardeş okulumuzla sanatla içiçe vakitler geçirdim emeği geçen herkese çok teşekkür ederim"

Borsa İstanbul Anadolu lisesi ogrencilerinden Sümeyye Betül Ersöz; Ben sümeyye betül ersöz Öncelikle herkesin eline emeğine sağlık Mülkiye hocamıza diğer arkadaşlarım ve kendi adıma teşekkürlerimi sunuyorum emeği çok var hem sergi üzerinde hem bizim üzerimizde, sergimiz bence çok güzel oldu hem ben ve arkadaşlarım böyle bir etkinlikte yer almaktan çok memnun kaldık. İnsanlara azda olsa sanatı aşılayabildiysek ve onlara birşeyler katabildiysek ne mutlu bize umarım daha nicelerine katılmak nasip olur.

Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencilerinden Tuba Can ise düşüncelerini şöyle ifade etti: Bu resim sergisi, hem sanata olan ilgimizi artırdı hem de ortaokul ve lise öğrencilerimizin ne kadar yetenekli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sergide yer alan her bir eser, öğrencilerimizin hayal gücünü, duygularını ve emeklerini yansıtan çok özel çalışmalar olarak karşımıza çıktı. Bu sergide yer almaktan çok mutluyum.