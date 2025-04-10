Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu SİT alanındaki tarihi çeşmeleri koruma altına almak için restorasyon çalışmalarına başladı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un talimatıyla yürütülen projede, UNESCO Dünya Mirası hedefi doğrultusunda 40 çeşmeden 6’sında bakım ve onarım sürüyor.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından merkez Artukluy'da aralarında 1. grup tescili çalışmalarında yer aldığı SİT alanında yer alan tarihi çeşmeler korunarak geleceğe taşınması için kollar sıvandı.



Tarihi mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlatılan bu çalışmalar, Mardin’in kültürel turizm potansiyelini artırmayı hedefledi.

Kent Estetiği Daire Başkanı Abdullah Yenigün, Mardin’in tarihi dokusunu yaşatmak için 15 bağımsız çeşmenin restorasyonuna başladıklarını belirterek, zamanla yıpranan bu mirası korumayı hedeflediklerini söyledi. Mardin'in taş işçiliği, dar sokakları, medreseleri ve tarihi çeşmeleriyle binlerce yıllık kültürel mirasa sahip olduğunu kaydeden Yenigün, projenin Mardin’in turizm potansiyelini de artıracağını belirtti.

Eminettin Mahallesi Muhtarı Mehmet Erginoğlu ise çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, harabe halinde halinde olan çeşmelerin onarılması kendilerini mutlu ettiğini söyledi.