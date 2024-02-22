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Binlerce yıllık tarihi ile açık hava müzesi konumunda olan Mardin’in tarihi konakları bir bir turizm sektörüne kazandırılıyor. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Coğrafi yapısı ve stratejik konumu dolayısıyla defalarca kuşatılmış, el değiştirmiş, her seferinde bir önceki kültürün etkilerini taşıyan yeni taş yapıların birbiri üzerine eklenmesiyle günümüze kadar gelmiş tarihi konaklar butik otellere dönüştürülerek turistlerin gözde mekânların hale geldi.

Medeniyetin beşiği olarak adlandırılan, binlerce yıl boyunca çeşitli kültürlerin etkisinde kalan Mardin’de, kültürlerin buluştuğu, taşların konuştuğu hoşgörü şehri olarak 2023 yılında 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı.

TARİHİ KONAKLAR BUTİK OTELLERE DÖNÜŞTÜ Bir dönem eğitim merkezi ve yetiştirme yurdu olarak kullanılan ancak daha sonra terk edildiği için harabeye dönen 5 katlı ve 39 odalı konağı restore ederek turizm sektörüne kazandıran Mardinli iş adamı mimar Fırat Irmak, Mardin'e hâkim Artuklu ve Süryani mimari yapısı ile tarihi ve kültürel dokuyu da harmanlayarak bu eseri ortaya çıkardıklarını söyledi.

KAPI GİRİŞİNDEKİ DUVARDA 4 DİNİN AMBLEMLERİ YER ALIYOR Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Belgeli Butik Otel olarak hizmet veren tesiste 39 odada 5 kral dairesi, 7 suit oda 100 yatak kapasitesi bulunduğunu ifade edden Irmak,” Dünyada 4 dinin ortak yaşam alanı bulduğu Mardin'de hizmet veren otelin tüm taş işlemelerinde 4 dinin amblemleri yer alıyor. Mardin'in eskiden Ermenilerin oturduğu mahallesinde bulunan konak tipi evin altında bulunan su sarnıçları yapıya farklı bir özellik katıyor. Konakta bulunan izler yapının Asurlular dönemine kadar dayandığını gösteriyor. Bodrum katındaki inşa tekniği ise Artuklu dönemi izlerini taşıyor. Yapının üst katlarına doğru çıkıldığına ise Yahudilerin kutsal Davut Yıldızı veya Davut Kalkanı ambleminin birçok yerde kullanıldığı görülüyor. Selâmlık odalarının çapraz tonozlarında yer yalıtım amaçlı küpler Artuklu dönemi izleri olarak beliriyor. Binanın yapılındaki (U) plânı, taş işçiliği süslemeleri ve mimari ustalık ise Mardin'in yöresel özelliklerini yansıtıyor. 1970'li yıllarda Mardin'in soylularından Kendin ailesi tarafından kullanılan konak, Cumhuriyet döneminde çocuk yetiştirme yurdu olarak kullandı. Günümüzde ise müze otel kavramı içinde 4 dinin ortak yaşam bulduğu butik otel olarak hizmet veriyor. Yaklaşık 4 metre yüksekliğinde tavanları ve 25 metrekare ‘den 40 metrekareye kadar değişen kullanım alanları ile bölgenin en özel otelleri arasında yerini alıyor. Mezopotamya ovasına ve Mardin Kalesi'ne hâkim terası ise otelin muhteşem manzarasını tamamlıyor” dedi.

KRAL DAİRELERİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR Otelde bulunan kral dairelerine ise yörenin özelliklerini göre isimler verildiğini kaydeden Irmak,” Şehrazat adlı 55 metrekarelik ve 6 metre tavan yüksekliği bulunan, ortasında muhteşem bir jakuzi yer alan kral dairesi Bin bir Gece Masallarından esinlenerek hazırlandı. Şehrin Efendisi anlamına gelen Şehriyar adlı kral dairesi ise Mardin evleri mimarisine uygun taş işçiliği ve özel dekoru ile geçmişten günümüze esintiler sunuyor. Otelin suit odaları da büyüklükleri ve yüksek tavanları ile dikkati çekiyor. Turabdin adını Süryanilerin kutsal bölgesi Turabdin'den alıyor. Firdevs adlı 42 metrekarelik cennet köşesi gibi oda adını İslam'a göre cennetin en yüksek kademesinden alıyor. Fırat adlı 38 metrekarelik odanın adı ise Arapça'da rahatlık anlamına geliyor. Dare adlı 43 metrekarelik oda Mezopotamya havzasının mistik özelliklerini sunuyor. Bahçevan adlı odada ise konfor ve estetik ön plânda görülüyor.Tarihi dokusuyla büyüleyen bir mekanda, geleneksel tatlarla modern sunumların bir araya geldiği Hamdani Restoran, lezzet tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Maridin Butik Otel'in bünyesinde yer alan bu özel restoran, yöresel mutfağın en seçkin lezzetlerini konuklarına sunuyor.” ifadelerini kullandı

TARİHİ BİR YAPIDA MODERN KONFORUN BULUŞMASI Şehirdeki binlerce konaktan biri olan Maridin Butik Otel, şehrin tam kalbinde yer alan, tarih ve lüksün eşsiz bir buluşması olarak misafirlerine 400 yıllık geçmişi olan unutulmaz bir konaklama deneyimi sunuyor. 39 odalı konak, tarihi atmosferiyle modern konforu bir araya getiriyor. Her odada özenle seçilmiş mobilyalar ve detaylar, konuklarına huzur dolu bir ortam sunarken, otelin sunduğu olanaklarla da konforlu bir konaklama sağlanıyor.