Mardin’de Ramazan ayının manevi atmosferi, farklı inanç gruplarını bir araya getiren örnek bir dayanışmaya sahne oldu. Süryani iş insanı Yılmaz Hiçbezmez ve Ezidi iş insanı Faik Kaleli, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere nakdi yardımda bulundu.MARDİN (İGFA) - Mardin, tarih boyunca Süryani, Ezidi, Kürt, Arap ve Türklerin bir arada yaşadığı bir mozaik şehir olarak öne çıkıyor. Ramazan ayında bu kültürler arası dayanışma, iftar sofralarından yardım kampanyalarına kadar pek çok alanda kendini gösteriyor.

Mardin'de Süryani ve Ezidiler'den Ramazan'a özgün anlamlı dayanışma geldi. İş insanları Yılmaz Hiçbezmez ile Faik Kaleli, “Mardin’in bin yıllık kardeşlik geleneğinin Ramazan’da daha da güçlenmesi gerektiğine” vurgu yaparak, “Farklılıklarımızın zenginlik olduğu bu topraklarda, ihtiyaç sahiplerine sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğu” mesajını verdi.

Toplanan yardım tutarı, market ve gıda alışverişinde kullanılmak üzere yardım kartlarına yüklendi.

Yardım kartları, AK Parti Mardin İl Sosyal Politikalar Birim Başkanlığı ve STK temsilcileri aracılığıyla kentteki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, yaptığı açıklamada, “İl yönetim kurulu listemizi oluştururken Mardin’in çok kültürlü yapısını ve kardeşlik geleneğini gözeterek hareket ettik. Bu topraklarda yüz yıllardır kardeşçe yaşayan Süryani ve Ezidi toplumlarını temsilen, Süryanilerden Yılmaz Hiçbezmez’i ve Ezidilerden Faik Kaleli’yi özellikle yönetimimize dahil ettim. Bugün onların öncülüğünde gerçekleşen bu yardım çalışması, sadece maddi bir destek değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik mesajıdır.” dedi.

Başkan Uncu, gösterdikleri duyarlılıktan ötürü Yılmaz Hiçbezmez ve Faik Kaleli’ye teşekkür etti.

Mardin’deki bu örnek dayanışma, yalnızca dini değil, insani değerler etrafında kenetlenmenin mümkün olduğunu bir kez daha ortaya koydu.