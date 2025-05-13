İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Balkanlar Medya Forumu’nda yaptığı konuşmada, Balkanlarla iş birliğini güçlendirme hedeflerini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye-Balkanlar Medya Forumu, “İletişim Çağında Ortak Geleceğin İnşası” temasıyla gerçekleştirildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, forumun açılışında yaptığı konuşmada, 2000’li yıllardan bu yana Balkanlarla ilişkilerin istikrar ve barışı merkeze alarak diplomatik, ekonomik ve kültürel boyutlarda güçlendiğini belirtti. Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Balkanlar bir rekabet alanı değil, iş birliği ve kalkınma sahası olmalı” sözlerini hatırlatarak, bu doğrultuda çalıştıklarını ifade etti.

Forumda, ortak medya projeleri, eğitimler ve dezenformasyonla mücadele için koordinasyon mekanizmalarının Balkan coğrafyasında yaygınlaştırılması hedefi öne çıktı.

Başkan Altun, programa katılan Balkan ülkelerinden misafirlere, konuşmacılara ve emeği geçenlere teşekkür ederek, forumun hayırlı sonuçlar getirmesini diledi.