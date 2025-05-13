Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde hizmet verecek “Ahşap Oyuncak Çocuk-Ebeveyn Atölyesi”, anne-baba ve çocukların birlikte katılabileceği özel etkinliklerle başlıyor.KONYA (İGFA) -Konya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan “Ahşap Oyuncak Çocuk-Ebeveyn Atölyesi”, anne-baba ve çocukların birlikte katılabileceği özel etkinliklerle hizmet verecek. Etkinlikler, Darü’l-Mülk Projesi kapsamında Konya Kılıçarslan Meydanı’nda yer alan Anatoya Atölyesi’nde gerçekleştirilecek.

İki katlı atölyede; alt katta danışma ve ahşap ustası için özel çalışma alanı, üst katta ise 16 kişilik kapasiteye sahip, çocuklara uygun kesim ve boyama istasyonları yer alacak.

Ahşap malzemelerle oyuncak üretiminin yapılacağı bu özel atölyede katılımcılar, hem el becerilerini geliştirecek hem de birlikte üretmenin keyfini yaşayacak.

Doğal, sağlıklı ve güvenli materyallerle hazırlanan 8-14 yaş aralığındaki çocukların kabul edildiği atölye sürecinde; anne-kız, anne-oğul, baba-kız ve baba-oğul kategorilerinde, haftalık 150 dakikalık oturumlarla eğitimler düzenlenecek.

Atölye, Cumartesi günleri 14.00–17.00, hafta içi ise 18.00–21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Pazar ve Pazartesi günleri atölye faaliyetleri yapılmayacaktır.

Eğitimlere katılmak isteyenler, 19 Mayıs tarihine kadar www.anatoya.com adresinden kayıt yaptırabiliyor.