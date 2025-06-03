Mardinli iş insanı İsmail Kaya, eğitim ve sosyal yardımlaşma odaklı İsmail Kaya Vakfı’nı kurarak toplumsal kalkınmaya destek olmayı hedefliyor.MARDİN (İGFA) - İstanbul merkezli kurulan İsmail Kaya Vakfı, Türkiye’nin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak, özellikle gençlerin eğitimini desteklemek ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak amacıyla faaliyet gösterecek.

Vakfın başkanı İsmail Kaya, “Eğitim ve sosyal yardımlaşma, ülkemizin geleceği için kritik. Kalıcı projelerle bu alanlara katkı sunacağız” dedi.Kaya, “İsmail Kaya Vakfı, sosyal sorumluluk bilinciyle ülkemizin geleceğine yatırım yapacak. Tüm hayırseverleri destek olmaya çağırıyorum” diyerek vakfın misyonunu vurguladı.

Vakfın faaliyetleri arasında eğitim bursları, okul ve eğitim merkezi açılışı, kültürel etkinlikler, sağlık hizmetleri desteği, çevre koruma projeleri ile gıda ve giyim yardımlarının yer alacağı belirtilen vakfın ilk projesinin Mardin’de İsmail Kaya tarafından yaptırılan cami ve Kur'an kursunun bakımı ve geleceğe taşınması oldu.

Vakfın kuruluş malvarlığı nakit ve taşınmazlardan oluşurken, gelirlerini artırmak için bağış kampanyaları ve projeler planlanıyor. Alanında uzman isimlerden oluşan Mütevelli Heyeti, vakfın stratejilerini belirleyip faaliyetlerini denetleyeceği öğrenildi.