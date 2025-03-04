Ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi beklenen hava raporuna göre yurdun Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı, doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgar ise Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli esecek.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Mart Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla, Antalya'nın batı kesimleri, Rize, Artvin'in kıyı kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin edildi.

Yağışların, Artvin'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, yurdun Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı, doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklendiği, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu bildilrildi.

Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiği duyurulurken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca son günlerde meydana gelen kar yağışları dolayısıyla Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsünün çığ riski taşıdığı bu konuda da vatandaşların dikkatli olması istendi.