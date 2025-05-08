Marmara Denizi’nde müsilaj sorunu büyüyor. Sedef Adası açıklarında çekilen görüntülerde, müsilajın 12-18 metre derinlikte yoğun bulut kümelerine dönüştüğü görüldü. Prof. Dr. Mustafa Sarı, yetkililere, “Denizler kirletiliyor, lütfen harekete geçin” çağrısı yaptı.BURSA (İGFA) - Marmara Denizi’nde müsilaj kâbusu geri döndü. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Müsilaj Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Ekim sonunda fark edilip yetkililere bildirilen müsilajın, önlem alınmaması nedeniyle yayıldığını açıkladı.

7 Mayıs 2025’te Sedef Adası’nın doğusunda çekilen görüntülerde, müsilajın yüzeyden başlayarak 12-18 metre derinlikte göz gözü görmeyecek kadar yoğun kümelere dönüştüğü, 44 metredeki deniz kalemlerini sardığı görüldü.

https://twitter.com/profmustafasari/status/1920213816903938502

“DENİZ CANLILARI TEHLİKEDE”

Prof. Dr. Sarı, müsilajın ağırlaşarak dibe çökeceğini, yüzeye çıkan kısmın ise “Yazın denize girebilecek miyiz?” kaygısını artırdığını belirtti. Ancak asıl sorunun deniz canlıları olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sarı, “Balıklar, yengeçler, pinalar için deniz yaşanmaz hale geliyor. Çok az insan bunu dert ediniyor” dedi.

Yetkililere seslenen Prof. Dr. Sarı, “Marmara’ya 1 litre bile arıtılmamış atıksu bırakılmamalı. EDS kameralarıyla yolları donatan bir ülke, denizleri kirletenleri görmezden gelemez. Suç atmayı bırakın, denize bakın!” çağrısında bulundu.

Görüntüleri paylaşan deniz dostu Serço Ekşiyan’a teşekkür eden Prof. Dr. Sarı, acil önlem alınmasını istedi.