Marmara Üniversitesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasıyla ilgili bir açıklama yayımladı..

Marmara Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Marmara Üniversitesi'nden mezuniyeti ve diploması hakkında görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada yer alan bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, 1974 yılında Üniversitelerarası Seçme Sınavı'na girmiş ve bu sınavın sonucunda verilen resmi sonuç belgesi ile "İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı ve 4 yıllık eğitim veren "Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu'na öğrencilik hakkı kazanmış ve aynı yıl 2443 öğrenci numarası ile bu okula resmen kayıt yaptırmıştır. 1980-1981 eğitim öğretim yılı içinde sorumlu olduğu bütün derslerden başarılı olarak 1981 yılının Şubat ayında öğrenimini tamamlamıştır. Talebi üzerine 3 Nisan 1981 tarihinde dönemin dekanının imzasıyla düzenlenen 440-687 numaralı bir "geçici mezuniyet belgesi" kendisine verilmiştir. Söz konusu tarihte Yüksekokul, Ticari Bilimler Fakültesi'ne dönüştüğünden Cumhurbaşkanımızın mezuniyeti, dönemin diğer mezuniyetleri gibi, Ticari Bilimler Fakültesi'ne kayıtlı olarak gerçekleşmiştir" ifadeleri yer aldı.