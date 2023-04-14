Kaza, İçmeler Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelde barmen olarak çalışan ve iş çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışan Engin Balkaya’ya (42), O.D.(23) idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile Engin Balkaya, motosiklet sürücüsü O.D. ve yolcu konumundaki O.U.(25) yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan Engin Balkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. O.D. ve O.U.’nun Marmaris Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Marmaris’teki kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde Engin Balkaya’nın yolun karşısına geçmek için hareket ettiği sırada motosikletin çarpması ve çevredekilerin telaşı kameraya yansıdı.