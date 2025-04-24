Toplumda sıkça görülen sorunlardan birinin fıtık oluşumu olduğunu kaydeden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, fıtık oluşumunu tetikleyen birçok faktör olduğunu belirtti. Doç. Dr. İnanır, masa başı çalışırken fıtıktan korunmak için aşağıdaki önerilere dikkati çekti.İSTANBUL (İGFA) - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr.Ahmet İnanır, fıtık oluşumunu tetikleyen birçok faktör olduğuna vurgu yaparak, masa başı çalışırken fıtıktan korunmak için aşağıdaki önerileri sıraladı.

Doğru Oturuş Pozisyonu ile ilgili "Sandalyeniz, belinizi desteklemeli ve ayaklarınız yere düz basacak şekilde olmalıdır. Otururken sırtınızı desteklemek için ergonomik bir sandalye tercih edin" diyen Doç. Dr. İnanır, "Her 30 dakikada bir kısa molalar verin. Bu molalarda kalkıp yürüyün veya esneme hareketleri yapın. Düzenli olarak bel ve karın kaslarınızı güçlendiren egzersizler yapın. Bu, sırtınızın ve belinizin desteklenmesine yardımcı olur" diye konuştu.

Doğru ekipman kullanımına vurgu yapan Doç. Dr. İnanır, eğer bel ağrısı veya diğer belirtilerle karşılaşıyorsanız,mutlaka bir fizik tedavi uzmanı ya da beyin sinir cerrahisi uzmanına başvurmanızda yarar olduğunu söyleyerek şu hususlara dikkati çekti.

Bilgisayar ekranınız göz hizasında, klavye ve fareniz ise rahat bir pozisyonda olmalıdır. Bu, üst vücut gerginliğini azaltır.

Ağır nesneleri kaldırırken, belinize değil bacaklarınıza yük verin. Dizlerinizi bükerek ve yükü vücut merkezinizle yakın tutarak kaldırın.

Stresin kas gerginliğine yol açmasını önlemek için düzenli meditasyon veya derin nefes alma teknikleri uygulayın.