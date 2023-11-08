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MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş ‘Yalnız Değilsiniz’ projesinden faydalanan 86 yaşındaki Melek Evirgen’i evinde ziyaret etti. Evirgen, “MASKİ ekipleri bana çok yardımcı oluyorlar. Allah Cengiz Başkan’dan razı olsun” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı her hizmetle Manisalıların yanında olmaya devam ediyor.

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi de her geçen gün büyümeye devam ediyor. MASKİ, yaşlı, kimsesiz, engelli, şehit yakını, gazi ve çalışma saatleri nedeniyle hizmet binalarına gelemeyen vatandaşın işlemlerini kısa sürede yapıyor. Bu kapsamda Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş da Şehzadeler ilçesine bağlı Peker mahallesinde ikamet eden 86 yaşındaki Melek Evirgen’i şube müdürü Nedim Başer ve yetkili personel ile birlikte evinde ziyaret etti, su yükleme işlemini gerçekleştirdi, istek ve taleplerini dinledi. Melek Evirgen’e her zaman yanlarında olduklarını belirten Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti.

185 Çözüm Merkezi’ni arayarak durumlarını ileten vatandaşlar hizmetten kolaylıkla faydalanabiliyor. Aboneler, MASKİ ile ilgili işlemlerini yapmak için evlerinden özel araçla alınarak hizmet binasına getiriliyor. Hizmet binalarına gelemeyecek durumda olan vatandaşın işlemleri ise evlerinde yapılıyor.