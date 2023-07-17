Kuşadası CHP İlçe Örgütü 17 Temmuz Pazartesi itibari ile delege seçimlerine başladı. Seçimlerin ilk günü Karaova, Değirmendere, Kadıkalesi ve Yavansu Mahalleleri delegeleri belirlendi.

Kuşadası CHP İlçe Örgütü’nde demokrasi şöleni yaşandı.

Seçimlerin ilk gününde güven tazeleyerek dört mahallede de mavi liste firesiz kazandı. Parti üyeleri demokratik haklarını kullanarak sandık başına gitti.

Delege seçimleri ile ilgili Kuşadası CHP İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, ''Bu delege seçimlerine vefa emek ve partinin birleştirici gücü ilk günden itibaren imzasını atmıştır. Bu süreçten sonra da sevgi, saygı ve birlik beraberliği daha da arttırarak delege seçimlerimizi tamamlayacağımıza inanıyorum. Önümüzde çok önemli bir yerel seçim var. Demokrasi şölenimizi yerel seçimlerde de zaferimizle taçlandıracağız'' dedi.