CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, hem Aydın’da yaptığı ziyaretler hem de TBMM’de misafir ettiği Aydın Ziraat Odaları Başkanları ile yaptığı görüşmeler sonunda Pamuk üreticisinin sorunları ve destekleme primleriyle ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Pamuk Stratejik Bir Üründür

Pamuğun “Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler” grubunda buğdaydan sonra ikinci büyük hasılaya sahip olduğunu ifade eden CHP’li Karakoz, yarattığı katma değer ve istihdam olanakları açısından da ülkemizin ekonomisine gelir sağlayan stratejik bir üründür. Buna rağmen maliyetlerin çok yüksek oluşu ve destekleme fiyatlarının yetersizliği en önemli sorunlarımızdan birisidir” dedi.

Pamuk Destekleri Arttırılmalıdır

13 Temmuz 2023 itibariyle 1 dekara atılan gübre maliyeti yaklaşık 863 lira, ilaç maliyeti 272 lira, işçilik yevmiyesi en az 1.500 lira ve mazot maliyeti ortalama 25 litre yani 673 liradır diyen ve 1 kilo pamuğun üretim maliyetinin de 19-20 lira civarında olduğunu hatırlatan CHP’li Karakoz; “maliyetler ve destekleme primleri karşısında çaresiz kalan üretici pamuğunun kilosunu 18 lira ile 19 lira 60 kuruş arasında değişen fiyatlarda satıyor. Dolayısıyla artan üretim maliyetleri karşısında üreticinin desteklenmesi adına dekar başına verilen 250 TL’lik mazot desteği en az 375 TL’ye; 21 TL olan Gübre desteği en az 300 TL’ye ve 1 lira 60 kuruş olan fark ödemesi desteği de 6 TL’ye yükseltilmelidir” çağrısını yaptı.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz’un Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yönelttiği sorular şöyle: Yükselen üretim maliyetleri karşısında pamuk üreticisine halen dekar başına 250 lira mazot ve 21 lira gübre desteği vermeye devam mı edeceksiniz? Yoksa destekleme primlerinin yükseltilmesi için bir girişiminiz olacak mı? Ya da sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan böyle bir talepte bulunacak mısınız? Üretim maliyetleri ortadayken pamukta kilogram başına 1 lira 60 kuruş olan fark ödemesi (prim) desteğinin en az 6 liraya yükseltilmesi için neden bir çalışma yapmıyorsunuz? Ya da sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan böyle bir talepte bulunmuyorsunuz? Güncel akaryakıt fiyatları dikkate alındığında dekar başına verilen 250 liralık mazot desteğini neden en az yüzde 50 oranında arttırarak 375 lira yapmıyorsunuz? Ya da arttırılması için sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan böyle bir talepte bulunmuyorsunuz? Pamukta 1 dekara atılan taban gübre ve üst gübre miktarının 90 kilo ve 13.07.2023 itibariyle yaklaşık 863 lira olduğu dikkate alındığında dekar başına verilen 21 liralık gübre desteğinin çok az olduğu görülüyor dolayısıyla neden en az 300 lira olması için bir çalışma yapmıyorsunuz? Ya da sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan böyle bir talepte bulunmuyorsunuz?