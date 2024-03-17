Birlikte geçirdikleri 52 yılın ardından Özkan Uğur’a 7 ay önce veda eden Mazhar & Fuat Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayranları ile buluştu. Özkan Uğur’a veda ettikten sonra ilk konserlerini gerçekleştiren grup konser boyunca duygu dolu anlar yaşadı.İSTANBUL (İGFA9 - Güllerin İçinden şarkısı ile konserlerine başlayan grup, şarkının son bölümünü sahnedeki led ekranda Özkan Uğur’un geçmiş senelerde bass gitarıyla yaptığı kendine has solo performansına bırakarak ‘Özkan hep bizimle.’ mesajını verdi.

Salonda duygusal anların yaşandığı parça sonrasında tüm seyirciler Mazhar & Fuat’la birlikte Özkan Uğur’u ayakta alkışlayarak andılar.

Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen konseri Gülben Ergen, Umut Evirgen ve Alina Boz’da izlemeye gelenler arasındaydı. Özkan Uğur’un anıldığı ilk şarkıda gözyaşlarını tutamayan ünlü simalar konser boyunca tüm şarkılara eşlik ettiler.

Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendiren MFÖ, 3 saate yakın sahnede kaldı ve binlerce hayranının coşkulu alkışları ile uğurlandı