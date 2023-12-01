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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'ni ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'ne katıldı.

Bakan Tekin, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen EYAF EXPO 2023'e yaptığı ziyarette, stantları gezerek yapılan çalışmaları inceledi.

Engelli bireyler ve öğrencilerle de sohbet eden Tekin, öğrencilerin sahnede sergilediği Hacivat Karagöz oyunu ile müzik dinletisini izledi.

Bakan Tekin, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün fuar alanında bulunan standını da ziyaret etti, özel eğitim uygulama okulları öğrencilerinin ürettikleri ürünleri inceledi.

Stantta Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar, hazırlanan kitap, broşür gibi materyaller sergilenirken ayrıca özel eğitim kapsamında yapılan faaliyetler ile ilgili paneller düzenlendi.

Burada bir konuşma yapan Tekin, fuar alanına geldiği andan itibaren duygusal ve farklı bir ruh hâli içine girdiğini söyledi. Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engelli bireylerle ilgili hiçbir ayrım gütmeden, herkesi eşit gören bir geleneğin temsilcisi olduğunu, bu alanın sürekli desteklenmesi gerektiği talimatını verdiğini aktardı. Herkesin eşit yaratıldığına inandığını kaydeden Bakan Tekin, kimilerinin engelinin dışardan gözüktüğünü, kimilerinin ise fark edilmediğini dile getirerek "Hepimizi engellerimizin farkında olmaya ve engellerimizi tedavi etmeye davet ediyorum." dedi.

Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'nin milletçe daha sorumlu, bilinçli ve duyarlı bir tutum geliştirmeye vesile olmasını dileyen Bakan Tekin, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti. Bakan Tekin, "Bakanlık olarak en büyük servetimiz genç ve yetişmiş insan gücümüzdür. En büyük gayemiz ise her bir çocuğumuzun ihtiyaç duyduğu kaliteli eğitime erişim imkânını artırmaktır. Bu bilinçle özel eğitim hizmetlerinin niteliğini yükseltmek, özel eğitime ihtiyaç duyan yavrularımızı toplumsal yaşama uyumlarını güçlendirerek bir üst öğrenime hazırlamak ve meslek alanlarında üretken bireyler yetiştirmek için birçok çalışma yürütüyoruz. Tüm bu çalışmaları hakkaniyet zemininde hiçbir farklılık gözetmeden insani ve vicdani görevimiz addederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.