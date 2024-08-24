Uzun süredir İtalya'da bulunan usta oyuncu Mehmet Günsür, Kanal D’nin yeni dizisi “Annem Ankara” için Türkiye’ye döndü. Günsür, kendisi gibi aynı proje için yurtdışından dönen Bergüzar Korel’in canlandırdığı “Zuhal”in eşi “Hasan”a hayat verecek.İSTANBUL (İGFA) - Yer aldığı diziler ve sinema filmleri ile Türkiye’nin yanı sıra uluslararası bir şöhrete de sahip olan Mehmet Günsür, Kanal D’nin yeni sezon sürprizlerinden bir tanesi olacak. Maya, Ali ve Chloe adındaki üç çocuğu ile mutlu bir aile yaşamı olan Günsür, Annem Ankara’da ise çok farklı bir baba karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

“ANKARA” TESADÜFLERİ SEVER

Mehmet Günsür’ün Annem Ankara ile ekrana dönmesi, 2010 yapımı olan ve Ankara’nın sembolik mekanlarında çekimleri yapılan “Aşk Tesadüfleri Sever” filmini anımsattı. Ankara’da geçen bir aşk hikayesinin anlatıldığı film, Mehmet Günsür’ün kariyerinde önemli bir yere sahip. Yine Ankara’da geçen bir dönem dizisi olan Annem Ankara, Günsür’e her ne kadar İstanbul’da doğup büyüse de ailesinin Ankara bağı nedeniyle nostalji yaşatacak.

GERÇEK HİKAYE GÜÇLÜ KADRO

Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenen Annem Ankara’nın senaryosunu Başak Angigün kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise usta isim Faruk Teber oturuyor. BKM imzalı Annem Ankara’da Mehmet Günsür ile Bergüzar Korel başrolleri paylaşıyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sinem Uslu, Yıldıray Şahinler, Gülhan Tekin, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Fatma Toptaş, Dilek Çelebi, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Hakan Akın ve Celile Toyon gibi isimler yer alıyor.