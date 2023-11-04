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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 2023-2024 akademik yıl açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış töreninde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye fahri doktora unvanı belgesi takdim edildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen akademik yıl açılış törenine; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu ve Bayar Özsoy, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, davetliler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Klasik Türk Müziği Topluluğu’nun konser verdiği etkinlikte, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun konuşma yaptı.

Rektör Prof. Dr. Altun, konuşmasında üniversitede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Öğrenci odaklı yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Altun, “Öğrenci yaşam merkezi olarak bizim bir projemiz ve bizim bir felsefemiz var. Burada öğrencilerimiz derslerin dışında üniversitede kampüste olmalı. Sosyal yönüyle çalışmalarını arkadaşlarıyla diyaloglarını geliştirmeli diye düşünüyoruz. Öğrenci araştırma merkezi inşa ediyoruz” dedi.

Erciyes Üniversitesi’nin Ar-Ge faaliyetlerinin yanından üretim geliştirme faaliyetlerinde de emin adımlar ile ilerlediğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, “Üretim geliştirme faaliyetlerinin ben artık toplumda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Artık üniversitelerin Ür-Ge faaliyetleri ile ekonomiye katkı sağlaması, katma değeri yüksek ürünleri ortaya koymasının kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu doğrultuda da elimizden gelen çabalar üretim geliştirme için. Mühendislik Fakültemiz başta olmak üzere Tıp Fakültesi ile Araştırma Merkezleri, Ziraat Fakültemiz ve sosyal bölümlerimizle biz onları da çok önemsiyoruz ve bundan sonraki süreçlerde hakikaten Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir çalışma faaliyetleri içerisinde olmak istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmasında yeni hayata geçirilecek projeler hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Altun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim acil projemiz mart nisan aylarında tamamlanacak o da elektriğini üreten bir proje olacak. Diş Hekimliği Fakültesi ek binamız yine mayıs nisan gibi programının tamamlanacağı düşündüğümüz çok kıymetli projeler ve buralardan biz şunu anlamaya çalışıyoruz akıllı binalar oluşturmak istiyoruz. Teknoparkımız bizim en güçlü araştırma merkezileriyle beraber yönümüzdür. Teknoparkımızda özellikle Tekno Geliştirme Bölgesi iki ile inşaatımız devam ediyor.”

Vali Gökmen Çiçek de konuşmasında Erciyes Üniversitesi’nin Kayseri’ye layık olmak için yoğun çaba içerisinde olduğunu belirterek, Erciyes Üniversitesi ile her zaman gurur duyduklarını söyledi.

Vali Gökmen Çiçek’in konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye fahri doktora tevcihine ilişkin senato kararını okuyarak, Bakan Özhasekiye “Çevre, Sürdürülebilirlik ve Yerel Yönetimler” alanında fahri doktora unvanı belgesi takdim etti ve cübbe giydirdi.

Belge takdimin ardından “Çevre ve Sürdürülebilirlik” konulu 2023-2024 açılış dersini veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, fahri doktora unvanı takdimlerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve Senato Üyelerine teşekkür etti.

Konuşmasında hayatından bahseden Bakan Özhaseki, “Bilimsel araştırmalara göre dünyanın ısısı son yüz elli yıl içerisinde bir nokta bir derece artmış. Eğer iki dereceye çıkarsa işte o zaman gıda krizi başlar. Gıda krizi başladığında haliyle göçler başlar ve savaşlar başlar. Hele hele dünyanın ısısı 3 dereceye çıkarsa işte o zaman dünya yaşanmaz bir hale gelir. Birleşmiş Milletler'in yeni yayınladığı bir rapor var diyor ki; geçtiğimiz yıl içerisinde tam 560 tane felaketi yaşadık. 2053 net sıfır emisyon hedefimiz var" dedi.

Tören, Öğr. Gör. Dr. Onur Toprak’ın sürdürülebilirlik temalı sergisinin gezilmesinin ardından sona erdi. Tören sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ayrıca ERÜ kampüsünde yer alan Doğal Alıç ve Ahlat Gen Bahçesi’ni ziyaret etti. Burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile Ar-Ge projesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.