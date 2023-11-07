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Mesut Süre, Fazlı Polat ve Anlatanadam’ın podcast olarak başlattığı, Türkiye’nin açık ara en çok dinlenen mizah programı Meksika Açmazı, beyazperdede seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Meksika Açmazı, 17 Kasım 2023 tarihinde vizyonda olacak.İSTANBUL (İGFA) - Mesut Süre, Fazlı Polat ve Anlatanadam’ın podcast olarak başlattığı ve bugüne kadar 77 bölümle 20 milyondan fazla dinlenmeye ulaşan mizah programı Meksika Açmazı, canlı gösteri olarak sahnelere transfer olmasının ardından şimdi de sinema seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerinin eşlik ettiği filmde, aldıkları bir iş teklifi üzerine farklı motivasyonlarla Kapadokya’ya giden Meksika Açmazı ekibi, ardı arkası kesilmeyen komik olayların içerisinde birbirleriyle olan ilişkilerini sorguladıkları birçok açmaza düşerler. Dostlukları aşk, para, kıskançlık ve entrikalarla sınanır. Ancak yaşadıkları olumsuz deneyimlerin üstesinden, her zamanki gibi mizahın ve neşenin gücüyle gelirler. Meksika Açmazı ekibinin kendi içerisindeki anlaşmazlıkları, problemler karşısındaki farklı tepkileri bu macera dolu hikâyede izleyiciye “Ben olsam ne yapardım?” sorusunu sordururken, film boyunca kahkahalara boğacak.



Filmde kendi karakterlerini canlandıran üçlüye, Ecem Çalhan, İsmail Aksoy, Duygu Kocabıyık ve Nicholas Paul Facey eşlik ediyor.



Yönetmenliğini Alper Mestçi’nin yapımcılığını Muhteşem Film ve TME Films’in ortaklaşa yürüttüğü film, 17 Kasım 2023’te sinemalarda olacak.