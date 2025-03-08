Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından, kentin tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelini yukarı taşımak, yeterli düzeyde verim alınamayan meraları daha güçlü ve sağlıklı hale getirmek amacıyla uygulamaya konulan Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi kapsamında Bıyıkali Mahallesi’nde Gübre Atım Programı düzenlendi.TEKİRDAĞ (İGFA) - Törenin açılış konuşmasını yapan Bıyıkali Mahallesi Muhtarı Ömer Ogün Örnek, projenin kendileri için son derece önemli olduğunu söyledi ve desteklerinden dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer’e teşekkür etti. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Ay da ir konuşma yaparak proje ile ilgili teknik detayları paylaştı.

Mera İyileştirme ve Yönetimi projesi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin, kırsal mahallelerin bedava ot kaynağı olan meralarının daha verimli kullanılması için 10 yıldır uygulamaya devam ettiği en büyük projelerden biridir. Projenin en büyük amaçlarından biri de meraların verimini azaltan ağır otlatma ile ilgili otlatma yasağının uygulanmasını sağlamaktır. Otlatma yasağı sağlandığında mera verimliliği de artabilecektir.

MERALARDA VERİMİN 4 KATINA ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

Vasfını kaybedip yeterli düzeyde verim alınamayan meraların ot verimlerini arttırmak amacıyla 2025 yılında 11 mahalle daha proje kapsamına alındı. Bu 11 mahallenin 3.650 dekar merasına 73.000 kg 20*20*0 kompoze gübre uygulaması yapılacak. Bu mahaller belirlenirken mevcut hayvan sayısı, mera alanı varlığı ve mahalledeki hayvan sahiplerinin otlatma yasağına uyumu göz önünde bulunduruluyor. 2015 yılında başlatılan proje ile toplamda 125.645 dekar meranın ıslahı yapıldı. Yapılan iyileştirme ile ot verimi 50 kilograma kadar düşen alanlarda verimin 4 kat artırılarak 200 kilogram seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Böylece ekonomik anlamda hayvancılık yapmak isteyen işletmeler, kaliteli kaba yem ihtiyaçlarının önemli kısmını çayır ve meralardan karşılamış olacak.

PROJE UYGULAMA SÜRESİNCE YAKLAŞIK 37.693 TON KABA YEM ELDE EDİLDİĞİ TAHMİN EDİLMEKTEDİR

Proje; bu yıl programa alınan mahalleler ile birlikte, 10 yılda 159 mahallede uygulandı. Halen çok ciddi talep gelmektedir. Bu da yapılan uygulamanın ne kadar doğru ve faydalı olduğunu çok net göstermektedir.

Proje ile 283.238 dekar (İl Merasının % 84,59’u) mera alanı proje kapsamına alındı. Bu alanın 125.645 dekarına (İl merasının % 37.52’si) 2.990.650 kg 20*20*0 kompoze gübre uygulaması yapıldı.

125.645 dekar alanda 150’şer kg ot artışı hesaplandığında proje uygulama süresince yaklaşık 37.693 ton kaba yem elde edildiği tahmin edilmektedir. İlimizin kaliteli kaba yem açığı göz önüne alındığı zaman, elde edilen ot miktarının önemi anlaşılmaktadır.

CANDAN BAŞKAN: “GÖREVE GELDİĞİMİZ GÜNDEN BERİ YAKLAŞIK ÜÇ BUÇUK KAT DESTEK ARTIŞI SAĞLADIK”

Bıyıkali Mahallesi’nde gerçekleştirilen gübre atım programında bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, uygulanmakta projenin Türkiye genelinde uygulanan en büyük projelerden biri olduğunu belirterek, “Sizler alın terinizle toprağa can veriyorsunuz. Bu mübarek Ramazan günlerinde, ülkemize, dünyamıza ve toprağımıza bereket getiriyorsunuz. Eğer siz üretmezseniz, eğer siz üretmekten vazgeçerseniz, ne bolluğumuz olur, ne bereketimiz, ne de hayatımız. Biliyoruz ki siz üretmekten vazgeçerseniz Türkiye durur, dünya durur. Çünkü gıda üretmek zorundayız, yaşamak için üretmek zorundayız. Ve bunu en iyi bilen sizlersiniz.

Bu süreçte muhtarlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onlar, kendi mahallelerinin, köylerinin, ilçelerinin sorunlarını en iyi bilen kişiler olarak bizleri doğru yönlendiriyorlar. Az önce de ifade edildiği gibi, desteklerimiz üç buçuk kat artırıldı. Bu bir tercih meselesi değil, bir zorunluluktu. Neden? Çünkü üretim maliyetleri çok arttı. Mazot pahalı, gübre pahalı, ilaç pahalı, yem pahalı. Böyle yüksek girdilerle üretimi sürdürmek ve ayakta kalmak artık çok zor hale geldi.

İşte tam da bu noktada, bizler bu üretim sürecini desteklemek, kaynaklarımızı daha verimli kullanmak ve en önemlisi üreticilerimizin mali yükünü azaltmak için adımlar attık. Göreve geldiğimiz günden beri yaklaşık üç buçuk kat destek artışı sağladık. Az önce Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımızın da ifade ettiği gibi, bugün Mera İyileştirme ve Yönetim Projesi kapsamında 11 mahallemizde toplam 73 ton (73 bin kilogram) gübre dağıtımı yapıyoruz. Bu sayede verimliliği artıracağız.

Neden bunu yapıyoruz? Çünkü hayvancılığın devam etmesi gerekiyor. Sayın Vekilimiz de burada, kendisi tarım konusunda oldukça deneyimli ve bilgili. Hepimizin şahit olduğu bir gerçek var: Köyler boşalıyor, hayvancılık bitiyor. Artık herkes şehir merkezine göç ediyor. Hele yeni nesil, özellikle genç kadınlar, köyde yaşamak istemiyor. Benim de iki gelinim var, biliyorum, herkes daha rahat bir hayat istiyor. Ama insanlar, eğer bu işi yapacaklarsa, alın terlerinin karşılığını da almak istiyorlar. "Bu kadar ağır iş yapıyorsam, bu kadar zorluğa katlanıyorsam, emeğimin karşılığını almalıyım" diyorlar. İşte bu yüzden, biz de yem maliyetleri arttıkça, hayvancılığın daha da zor hale geldiğini gördükçe, desteklerimizi artırıyoruz.

“ÜRETİCİLERE CAN SUYU OLMAK İÇİN BİRÇOK FARKLI DESTEK SUNUYORUZ”

Sadece gübre desteği değil, daha birçok farklı destek sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Karma Yem Projesi kapsamında desteklerimizi % 50 artırdık. 2024 yılı itibarıyla şimdiye kadar verilen en büyük fidan desteğini sağladık. 300 binin üzerinde fidan dağıttık. Ama yetmez dedik, üretimi çeşitlendirmek için kavun, karpuz gibi ürünlerin tohumlarını da dağıttık.

Kadınlarımız burada, Allah onlardan razı olsun. Hep söylüyorum, bazen erkekler bana takılıyor ama alın terinin hası, kadının alın teridir. Kadın üreticilerimizin yükünü hafifletmek için salça makineleri, hamur yoğurma makineleri gibi ekipman desteği sağladık. Ve bu desteklerimiz devam edecek.

“GIDA VE TARIM A.Ş’Yİ KURDUK”

Bir müjdem daha var: Gıda ve Tarım Anonim Şirketi’ni kurduk. Amacımız ne? Elbette üretimi desteklemek ama aynı zamanda üretilen ürünlerin doğru pazarlara ulaşmasını sağlamak. Çünkü üretmek yetmez, pazarlamak da gerekir. Eğer üretici elindeki ürünü satamazsa, ekonomik bir değer oluşturamazsa, bu sürdürülebilir olmaz. İşte bu nedenle Gıda Tarım A.Ş.'yi kurduk.

“İLK HALK MARKETİMİZİ SÜLEYMANPAŞA’DA AÇIYORUZ”

Süleymanpaşa'da ilk halk marketimizi açıyoruz. Daha sonra diğer ilçelerimizde de hızla bu marketleri yaygınlaştıracağız.

Bu marketlerde ne olacak? Sizlerden toplu olarak aldığımız hayvanlardan elde edilen etler uygun fiyatla satılacak. Kadın üreticilerimizin yaptığı kuskus, kesme makarna, salça, tarhana, turşu gibi ürünler tamamen Tekirdağlı kadınların üretimi olarak raflarda yer alacak. Önce Tekirdağ’da, sonra Türkiye’de, hatta ileride dünyada Tekirdağ markasıyla bu ürünleri duyuracağız. Böylece çiftçimizin, üreticimizin emeği gerçek değerini bulacak.

Desteklerimiz bununla sınırlı değil. Üzüm fidanından yem bezelyesine, Macar fiğ tohumundan kapalı sulama sistemlerine kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Balıkçılarımıza destek verdik. Tarla yollarını düzenledik, çünkü yolları açmazsak, tarlalara nasıl gideceksiniz, nasıl ekeceksiniz, nasıl biçeceksiniz? İşte bu nedenle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, "Milli ekonominin temeli tarımdır" demiştir. Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz. Tarımımızı, hayvancılığımızı, sanayimizi güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü geleceğimiz üretimde, geleceğimiz tarımda ve hayvancılıkta.

“DESTEKLERİMİZİ ARTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ”

Trakya’mız bereketli topraklara sahip, bu topraklardan bereket fışkırıyor. İnşallah, Tekirdağ Türkiye’yi doyuran bir şehir haline gelecek. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirecek, desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Siz yeter ki üretin, biz her zaman yanınızda olacağız. Ben bereketli bir sezon diliyorum. Tarlalarınız bol ürün versin, hayvanlarınız sağlıklı olsun, emeğiniz karşılığını bulsun. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah emeğinizin karşılığını fazlasıyla versin, sizleri korusun. Allah’a emanet olun, sağ olun var olun!” dedi.

Törene katılan Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da yaptığı konuşmada, üretimin, üreticinin desteklenmesinin son derece kıymetli olduğunu dile getirdi ve çiftçilere verdiği desteklerden dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer ve beraberindeki heyet ile birlikte üreticilere gübre dağıtımı gerçekleştirildi. Bıyıkalili kadınlar Candan Başkan’a yoğun sevgi gösterilerinde bulunurken Başkan Yüceer traktöre binerek merada ilk gübre atımını gerçekleştirdi.