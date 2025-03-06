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BP, Petrol Ofisi ile 'resmen' birleşti

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekti. ANKARA (İGFA) - Piyasaların gözlerinin çevrdiliği Merkez Bankası'ndan faiz oranıyla ilgili açıklama geldi.

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