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Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi 4. hafta maçları ile devam ediyor. Milas Belediyespor Voleybol Takımı bu hafta deplasmanda sahaya çıkacak.MUĞLA (İGFA) - Topladığı 8 puanla ligde 3. sırada yer alan Milas Belediyespor, zirve yarışının iddialı ekibi olarak göze çarpıyor.

Başantrenör Mehmet Akif Gürgen yönetiminde hafta içi gerçekleştirdiği fitness çalışmaları ve teknik, taktik antrenmanlarla karşılaşmaya hazırlanan ekibimiz maç için İstanbul’a hareket edecek.

4 Kasım 2023 Cumartesi günü İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde oynanacak olan müsabaka saat 15:00’te başlayacak.

Maç hakkında konuşan Milas Belediye ve Milas Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Tokat; Takımımız sezona iyi bir başlangıç yaptı. 3 maçta aldığımız 3 galibiyetle yenilgisiz olarak lig maceramıza devam ediyoruz. Takımımıza bu hafta sonu oynayacakları İstanbul BBSK maçında başarılar diliyor, sahadan galibiyetle ayrılacaklarına yürekten inanıyorum” dedi.