AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, “AK Parti belediyeleri hizmet konusunda öncü rol üstlendiklerini belirterek, Başta büyükşehir olmak üzere birçok ilçe belediyelerinde ipi göğüslemeyi hedeflediklerini ifade etti.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - 31 Mart yerel seçimleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürerek 10 ilçeyi mahalleleriyle birlikte ziyaret eden AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç,vatandaşlarla bir araya geliyor.

Seçimlere az bir süre kalmasına rağmen vatandaslarla bir araya gelmeye çalıştıklarını ifade eden Milletvekili Faruk Kılıç, “Bizler çalışmalarımızı son ana kadar devam ettirerek nerede olursa olsun vatandaşımızın yanına ulaştıklarını söyledi Kendilerine belediyeciliğin hizmet yeri olduğunu, tecrübeli kadroların yalnızca AK Parti kadrolarında yer aldığını dile getirdiklerini Kaydeden Kılıç,"Daha önce kazandığımız 5 belediyemizin tamamı ilçelerine hâkim bir şekilde hizmetlerini en üst düzeyde yerine getirdiler. Ve şu anda da öne sürdükleri vizyon projelerle yeni dönemde tecrübelerle dolu bir çizgiyi ilçelerimize yansıtmayı hedefleyerek daha da kalkınan ve gelişen bir kentleşmenin en iyi örneğini sergiliyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Erin’e vatandaşımızın ayrı bir teveccühün olduğunu belirtmek istiyorum. Bu konuda ki etkin çalışmalarımızla birlikte sürecin çok daha olumlu olduğunu hep birlikte görmekteyiz.”dedi.

Milletvekili Kılıç, “Yerel seçimlerini ideolojik bir baskının esaretinde hapsetmemek gerekir. Laf değil hizmet üreten, taklitçi bir anlayışla değil de halkın istediği, halkın önünü açan, yaşam koşullarını rahatlatan bir belediyeyi seçmek gerekiyor. Bu konuda ki en ideal anlayış AK Parti belediyeciliği hizmet anlayışında yer almaktadır. Bu düşünceyle bizler vatandaşlarımızdan oy talep ediyoruz ve bu anlamda ilçe belediye başkanlığı sayılarımızı da arttıracağımızı düşünüyorum. İnşallah seçim çalışmalarımızı kalan bu kısa süre içerisinde daha da hızlandırarak hedeflerimize tüm teşkilatlarımızla birlikte ulaşmayı amaçlıyoruz.”diye konuştu.