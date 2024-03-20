İYİ Partili Özer Kayalı, İYİ Partili Behçet Alp ve bir takım gazetecilerin bir araya gelerek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında iftira ve çamur atması için, Can Başar’a vaatlerde bulundukları ve Özer Kayalı’nın vurulmasını, Ömer Günel’in tezgahladığını anlatması karşılığında bir çok şeyin vaat edildiğini açıkladı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e kurulan kumpasın videosu gündeme bomba gibi düştü. Can Başar, Ömer Günel’e kurulan kumpası kendi sosyal medyasında yayınladığı video ile ifşa etti.

Can Başar yayınladığı video da şu açıklamalarda bulundu; “Ben hayatımda kimseye iftira atmadım kimseden de korkmadım. Hasta olan çocuğuma iyi bir baba olmak istedim kimsenin arkasında konuşmadım, Özer kayalı olayı için beni kullanmak isteyen insanlar bana vaatte bulunup Ömer Günel’e iftira atmamı istediler. Ben de bu insanları ifşa etmek için tekliflerini kabul ettim. Aslında canlı yayında ifşa edecektim. Beni parayla, mekanlarla satın alamayacaklarını onlara da tüm insanlara da göstermek istedim. Aama yeni haber beni canlı yayına çağırdığında, ben bunları ifşa edeceğimi söyleyince yeni haber de kabul etmedi. O yüzden beni canlı yayına almadı eğer ki bu dediklerimde tek bir yanlış olduğunu düşünen ve savunan varsa savcılıktan HTS kayıtlarını istesin. Benim elimde de her türlü belge mevcuttur. İftira atmak ve yalan söylemek bu Ramazan ayında kimseye yakışmaz bana da yakışmaz.” ifadelerini kullandı.

Haber: Mehmet Cemil Ağırbaşer

İŞTE GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN VİDEO