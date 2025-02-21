Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aksaray'da il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.ANKARA (İGFA) - Aksaray'da çeşitli temaslarda bulunan Bakan Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Tekin, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile makamında görüştükten sonra il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Tekin, Bakanlık olarak 81 ilde belirli aralıklarla değerlendirme toplantıları yaptıklarını söyledi.

Merkezden alınan kararların ve politikaların illerde nasıl karşılık bulduğunu görmek adına bu toplantıları düzenlediklerini belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Bakan yardımcılarımız ve birim amirlerimizle beraber kentteyiz. Yaptığımız işlerin sahadaki karşılığını almak için yerel siyasete çok ihtiyacımız var. Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Aksaray'da da eğitim ve öğretim altyapısı 2002 ile kıyaslanmayacak düzeyde gelişmiş durumda. 2002 öncesi Türkiye ile 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı arasındaki Türkiye, iki farklı ülke gibi duruyor. Birinde öğrenci başına derslik ortalaması 40'lı rakamlarda, 70-80 kişilik sınıflarda eğitimin yapıldığı bir Türkiye var. Diğerinde ortalama derslik başına öğrenci sayısının 20'lere düştüğü bir Türkiye var. Birinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısının yine dünya ortalamalarının çok üstünde olduğu bir Türkiye varken, bugün OECD ortalamalarına erişmiş bir Türkiye var. Bu, gerçekten eğitim ve öğretim alanında ülkemizde yapılan ciddi devrim. Bunun sonuçlarını da almaya başladık."

Tekin, uluslararası ölçme ve değerlendirme yapan mekanizmaların Türkiye ile ilgili raporlarını Bakanlık olarak sürekli değerlendirdiklerini dile getirdi.

"Matematik ve fen bilimleri alanında OECD ülkeleri arasında Avrupa'da birinci durumdayız"

Trendin 2002'den itibaren sürekli yukarı doğru olduğuna işaret eden Tekin, "2024 Aralık ayı başında OECD'nin yaptığı bir değerlendirme Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) ile Türkiye, fiziki ve teknolojik altyapıya yaptığı yatırımların karşılığını eğitimin niteliği açısından da almış oldu. Matematik ve fen bilimleri alanında OECD ülkeleri arasında Avrupa'da birinci olmuş durumdayız. Bunlar çok ciddi adımlar... Emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Tekin, Türkiye'nin eğitim konusunda ciddi mesafe katettiğini vurguladı. Eğitimin çok dinamik bir alan olduğuna dikkati çeken Tekin, konuşmasına şöyle devam etti:

"'Geldik, artık iyiyiz ve rahatız.' demek olmaz. Sürekli kendimizi geliştirmek durumundayız. Şimdi eğitim ve öğretimle ilgili dünyada var olan yenilikleri ve sorunların çözümü için alınan tedbirleri biz de ülkemizde uygulamaya başladık. Bunlardan biri, öğretmen yetiştirme sürecinde yeni modeller dünyada uygulanmaya başladı. Öğretmen olarak istihdam edilen kişilerin mesleğe başlamadan önce uzun bir uygulama tecrübesi olması, örnek olarak uygulanmaya başlandı. Birçok ülkede 500-600 saat uygulamalardan sonra öğretmen atamaları yapılıyor. Biz de geçtiğimiz ekim ayında TBMM'de kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile beraber Millî Eğitim Akademisi kurduk. Millî Eğitim Akademisi, bundan sonra öğretmen olarak istihdam edeceğimiz arkadaşları mesleğe başlamadan önce ve başladıktan sonra beşer yıllık periyotlarla kendilerini sürekli geliştirmesi açısından hizmet içi eğitmeler verecek. Bu anlamda illerimizde fiziki altyapısı uygun olan yerleri Millî Eğitim Akademisi olarak değerlendirmek istiyoruz."

"Millî Eğitim Akademisinin ilk örneklerinden birini Aksaray'da kuruyoruz"

Tekin, Millî Eğitim Akademisinin ilk örneklerinden birinin Aksaray'da hayata geçeceğini kaydetti. Bakan Tekin ve beraberindekiler, toplantının ardından Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'i ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında brifing aldı.