Bilecik 2. Amatör Ligi B Grubu’nda mücadele eden Kınıkspor, tarih yazdı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Sezonun son maçında Kandilli deplasmanından 3 puanla dönen ekip, toplamda 13 puana ulaşarak ligi ikinci sırada tamamladı ve 1. Amatör Lig’e yükselme hakkı kazandı. Bu tarihi başarı, Kınık köyünde büyük bir coşkuya sahne oldu.

İlk kez 1. Amatör Lig’e yükselmenin gururunu yaşayan Kınıkspor, bu sevincini sadece futbol sahasında değil, köy meydanında da doyasıya yaşadı. Meşalelerle aydınlanan meydanda çiftetelli oynandı, genç yaşlı herkes sokaklara döküldü. Coşku, adeta bir bayrama dönüştü. Kınıkspor’un başarısı tüm köyü tek yürek haline getirdi.