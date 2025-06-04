Bursa Gemlik Umurbey Celal Bayar MTAL öğrencisi Milli Sporcu Duru Erinç Romanya'nın Cluj şehrinde düzenlenen 2025 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda18 yaş altı kızlar 70 + kiloda hem sağ kol hem sol kol kategorisinde Bilek Güreşinde sağ ve sol kolda Avrupa Şampiyonu oldu.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - 18 yaş altı kızlar 70 + kiloda hem sağ kol hem sol kol kategorisinde mücadele eden tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonu olarak ailesini, öğretmenlerini, okul arkadaşlarını ve tüm Gemlik'i gururlandırdı.

Henüz genç yaşına rağmen bilek güreşinde Türkiye'nin en dikkat çeken sporcularından biri haline gelen Duru elde ettiği bu başarıyla önümüzdeki yıllarda Türkiye'ye yeni madalyalar kazandıracağının sinyalini verdi.

Bilek güreşinde İstiklal Marşımızı Romanya'da okutan Duru'nun şimdiki hedefi Eylül ayında katılacağı Dünya Şampiyonasında Bulgaristan'da madalya kazanmak.

Umurbey MTAL 10.sınıf öğrencisi Duru'nun başarısı Okul Müdürü Vedat Kahraman ve okulun Beden Eğitim öğretmeni Gökhan Behlül başta olmak üzere kendisine iki yıldır destek veren tüm öğretmenlerini sevince boğdu.