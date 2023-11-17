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21 ayrı branşta ücretsiz spor kursu veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, karate kursunda başarılı olan küçük sporcular için diploma ve kuşak töreni düzenledi. Küçük sporcuların sevincini paylaşan Başkan Osman Zolan, "Tüm imkânlarımızı çocuklarımız için seferber ediyoruz" dedi.DENİZLİ (İGFA) - “Denizli'de spor yapmayan kimse kalmayacak” sloganı ile 21 ayrı branşta ücretsiz spor kursu veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, karate kursunda başarılı olan 77 küçük sporcu için diploma ve kuşak takma töreni düzenlendi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda yapılan programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut, sporcu aileleri ile kursiyerler katıldı. Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı Antrenörü Muhammet Kaya, karakterin kazanılan madalyalardan daha önemli olduğunu ifade ederek, minik sporculara ne olursa olsun mücadeleden vazgeçmemeleri çağrısında bulundu, kendilerine her türlü imkanı sunan Başkan Zolan’a teşekkür etti. Karate kursu öğrencisi Ceylin Sağ ise, 12 yaşında karate kursuyla tanıştığını belirterek, “Spora başlarken okul ve spor kursunu birlikte yürütemeyeceğimi söylediler. Haftada 4 gün antrenman yapmış olmama rağmen LGS’de 500 tam puan üzerinden 498 puan aldım. Karate bana saygı, disiplin ve birçok şeyi öğretti. Şahsım ve arkadaşlarım adına Osman Zolan Başkanımıza bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Spor, geleceğe hazırlar

Başkan Osman Zolan konuşmasına Denizli Büyükşehir Belediyesi spor kurslarına çocuklarını gönderen anne-babalara teşekkür ederek başladı. Spor yapmanın çocuklara kazandırdığı değerlerden bahseden Başkan Zolan, “Spor, çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlamak açısından çok kıymetli” dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü imkanlarını çocuklar ve gençler için seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan,"Çocuklarımız, gençlerimiz inşallah bizden daha başarılı olacak. Şehrimizi, ülkemizi daha ileriye götürecekler, bundan hiç kuşkumuz yok” dedi. Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çocuklarınızı kendi çocuğumuz, evladımız, gözbebeğimiz gibi görüyoruz. Onların başarıları, bu sporu yapıyor olmaları bizi mutlu ediyor. İnşallah yolları açık olsun, Allah gönüllerinden geçeni nasip etsin" diye konuştu. Kursiyerlerin gösterileriyle renk kattığı programda Başkan Osman Zolan, karate kursunda başarılı olan sporculara diploma ve kemerlerini takdim etti.