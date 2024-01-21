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Türkiye Basketbol Ligi’ne mücadele eden temsilcimiz Mersin Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı (MSK) misafir ettiği Bornova Belediyesi Karşıyaka’yı 82-76 yenerek, İzmir’e mağlup gönderdi.Manisa (İGFA) - Edip Buran Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmaya hızlı başlayan MSK ekibi, üstünlüğünü koruyarak tüm setleri önde kapattı. İlk çeyrekte 31-21 önde olan Carettalar, devre arasına 47-44 üstünlükle girdi. 62-60’lık skorla üçüncü çeyreği tamamlayan MSK ekibi, sergilediği başarılı performansı maç sonucuna yansıttı ve rakibini 82-76’lık skorla yenerek, İzmir’e mağlup gönderdi.

SEVİM: “YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ”

Maç sonucunda değerlendirme yapan Başantrenör Can Sevim, “Bu ligde artık kolay maç yok, bir kere bunun bilincine varmamız lazım. Birkaç haftadır maçlara kötü başlıyorduk. Bu hafta gerçekten maça iyi başladık ama ne yazık ki ikinci periyotta bunu devam ettiremedik. Berkay’ın yokluğunda Burak’ın kattığı enerji ve oyun aklı bizim için çok önemliydi. Onun özellikle son periyottaki liderliğiyle maçı istediğimiz noktada tutmayı başardık. Bizim için önemli bir galibiyet. Yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra maç kaydetmeden devam etmek istiyoruz” dedi.

“MSK TARAFTARLARI BİZİMLE BU MÜCADELE İÇİNDE OLSUNLAR İSTİYORUZ”

MSK taraftarlarına da seslenen Sevim, “Bu oyun, en azından bu mücadele; hatalarımız yok mu var? 18 top kaybı yaptık. Yapmamalıyız. Bunlara daha çok dikkat edeceğiz. Ama ellerinden geleni yapan bu oyuncular Süper Lig’e çıkmak için buraya Euroleauge takımlarını, Eurocup takımlarını; Efes’i, Fenerbahçe’yi, Beşiktaş’ı, Galatasaray’ı, diğer tüm önemli kulüpleri MSK taraftarına, buraya getirmek istiyor. Bunun için mücadele ediyoruz. MSK taraftarları da bizimle bu mücadele içinde olsunlar istiyoruz. Salon her zaman yüzde 100 dolu olsun, enerjimiz yüksek olsun istiyoruz. Her zaman bu enerjiyi ve desteği bekliyoruz” diye belirtti.