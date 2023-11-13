Tahmini Okuma Süresi: dakika

2023 Alpagut Türkiye Şampiyonası, çeşitli illerden gelen 250 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Mudanya Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2023 Alpagut Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreninde konuşan Türkiye Alpagut Turan Federasyonu Başkanı Metin Karadeniz 'Cumhuriyetimizin 100 yılına ithafen, 2023 faaliyet programımızda yer alan Alpagut Türkiye Şampiyonası 25 il , 33 kulüp ve 250 sporcumuzun katılımıyla gerçekleştirmenin onurunu yaşarken, şampiyonaya katılmak üzere yola çıkan Adana'da geçirdikleri kaza sebebiyle aramızda olamayan Hatay Reyhanlı Spor Kulübümüze geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum " dedi.

Şampiyona'ya katılan sporcuların Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 25 hakemin gözetiminde Ayça, Batur, Caymaz, Gurşak ve Kaçut olarak 5 sistemde ter dökeceklerini dile getiren Başkan Karadeniz sözlerini şöyle sürdürdü: 'Aramızda bulunan Dünya Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz ve Baş Hakem Rafig Gasımov'a, Mudanya Gençlik ve Spor Müdürlüğü İlçe Müdürü Çağlar Yeni'ye, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yunus Kaldırım'a, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürü Emre Solak'a Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'a, Turan Sancağı Teşkilatı Genel Başkanı Halit Gökhan Gül ve Lafonten Oteller zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Çetin hanımefendiye desteklerinden dolayı teşekkür ederiz."

2023 ALpagut Türkiye Şampiyonası sistem sonuçları:

Genel Klasman turnuva galibi

1. Harb-iş Spor Kulübü

2. Altın Yumruk Spor Kulübü

3. Aksu Spor Kulübü

Ayça

1. Harb-iş Spor Kulübü

2.Bushido Spor Kulübü

3. Göktürk Spor Kulübü

4. Balık Adamlar Spor Kulübü

Batur

1.Sabakido Spor Kulübü

2. Anadolu Savunma Sanatları Spor Kulübü

3. Anatolia Spor Kulübü

4. Şahin Ergin Spor Kulübü

Caymaz

1. Altın Yumruk Spor Kulübü

2. Aksu Spor Kulübü

3. Arena 14 Spor Kulübü

4. Trakya Uzakdoğu Sporları Kulübü

Gurşak

1. Nallahan Spor Kulübü

2. Anadolu Savunma Sanatları Spor Kulübü

3. Sabakido Spor Kulübü

Okçuluk

1. Yıldırım Spor Kulübü

2. Sabakido Spor Kulübü

3. Aksuspor Kulübü

4. Şahin Ergin Spor Kulübü