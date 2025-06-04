Bursa'nın Mudanya ilçesinde Halitpaşa Ortaokulu’nda, yıl sonu etkinlikleri kapsamında 5 yaşındaki “Baba Sınıfı” öğrencilerinin sahnelediği “Deniz Anadolu Diyarında” tiyatro oyunu, Anadolu’nun kültürel zenginliklerini ve dilin güzelliklerini miniklerin gözünden yansıtarak izleyicileri büyüledi.BURSA (İGFA) - Mudanya Halitpaşa Ortaokulu, “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında unutulmaz bir tiyatro gösterisine ev sahipliği yaptı. Okul öncesi 5 yaş grubu öğrencilerinin oluşturduğu “Baba Sınıfı”nın sahnelediği “Deniz Anadolu Diyarında” adlı oyun, büyük beğeni gördü.

Yazarlığını ve yönetmenliğini okul öncesi eğitmeni Alper Murat Kirpik’in üstlendiği oyun, Anadolu’nun kültürel mirasını ve Türkçenin zenginliklerini minik oyuncuların gözünden aktardı.

Hem duygusal hem de eğlenceli anlar sunan performans, Halitpaşa Ortaokulu’nun tüm öğrenci ve öğretmenleri tarafından ilgiyle izlendi.

Miniklerin samimi ve etkileyici sahne performansı, izleyicilerden tam not alarak yoğun alkışlarla ödüllendirildi.