Muğla Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Şerefler Mahallesinde sürdürülen parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Dalaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Şerefler Mahallesinde gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 820 metre uzunluğunda, 4920 metrekare parke taşı döşendi. Belediye Başkanı Sezer Durmuş beraberinde Fen İşleri Müdürü Korhan Koyuncu ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyip bilgi aldı.

Fen İşleri Müdürlüğü olarak çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını kaydeden Dalaman Belediyesi Fen İşleri Müdürü Korhan koyuncu; “Şerefler Mahallesinde 820 metre uzunluğunda, 4920 metrekare parke taşı döşeme işi yapıyoruz. Çalışmalarımız bitmek üzere. Fen İşleri Müdürlüğü olarak ilçemizin farklı mahallelerinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

4 FARKLI NOKTADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Parke taşı döşeme çalışmalarının 4 farklı mahallede sürdüğünü dile getiren Dalaman Belediye BaşkanıSezer Durmuş şu ifadeleri kullandı; “Şerefler Mahallemizde yaklaşık 1 ay önce başladığımız yol çalışmamız tamamlanmak üzere. Daha sonra yağmur suyu hatları çalışmalarına başlayacağız. Toplamda 5 bin metre kareye yakın bir çalışma yaptık. Bu süreçten sonra farklı bölgelerde çalışmalarımız devam edecek. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Taşbaşı, Hürriyet ve Kapukargın Mahallelerimiz olmak üzere 4 farklı noktada çalışmalarına hız verdi.”

ASFALT SEZONU 1 HAZİRAN’DA AÇILACAK

Dalaman Belediyesi olarak devam ettikleri projelerden bahseden Durmuş; “Şuanda yeşil alan, park, Halk Ekmek fabrikası gibi üzerine çalışmalar yürüttüğümüz projelerimiz var. Bu projelerimizi inşallah haziran ayında tamamlamayı planlıyoruz. Haziran ayından sonra da ekim ayı sonuna kadar da yol çalışmalarına ağırlık vereceğiz.

İlçemizin en büyük sorunlarından bir tanesi yol sorunu. Göreve geldiğimiz günden itibaren bunun farkındayız. Bugüne kadar çok fazla ekipmanımız yoktu. Araçlarımızı tamamlamak üzereyiz. İş makinası gruplarımız gelmek üzere. Bu ekipmanlar tamamlandıktan sonra 1 Haziran itibariyle asfalt sezonunu açmayı planlıyoruz.

Ekiplerimiz asfalt yapacağımız mahallelerde alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl 80 kilometreye yakın asfalt çalışmamız olacak. Haziran-temmuz gibi Muğla Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları başlayacak. Yaptığımız yolların ömürlük olmasını istiyoruz. Böylece hem vatandaşları hem belediye bütçesini hem de çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeyelim. Planladığımız gibi giderse bu sene ekibimizle güzel işlere imza atacağız” diye konuştu.

