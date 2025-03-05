Muğla'nın Ortaca Belediyesi Çanakkale Savaş Eserleri Müzesi’ni ziyaret etti.MUĞLA (İGFA) - Muğla'ya bağlı Ortaca Belediyesi ilçede Bahçelievler Düğün Salonu’nda kurulan Çanakkale Savaş Eserleri Müzesi’ne katılım sağladı.

Belediyenin katkıları ile düzenlenen bu anlamlı etkinlikte; gözleri, o dönemin zorluklarına rağmen kahramanlık destanı yazan askerlerimizin kullandığı silahlar, mühimmatlar ve günlük yaşamlarında kullandıkları malzemelerle dolu sergilere daldı. Geçmişe olan saygı ve şehitlere olan minnetimizi bir kez daha hatırladık.

Ortaca Belediye Başkanı Tezcan ''Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.'' ifadelerine yer verid.