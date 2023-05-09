Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu’nun başkanlığında gerçekleşen ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan meclis toplantısında en dikkat çeken maddeleri, sokak hayvanlarının korunmasına yönelik görüşülen 4. ve 10. madde oldu.

Hayvan haklarına saygılı ve tüm canlıların yaşam hakkının eşit olduğu görüşünü savunan Bodrum Belediyesi, Meclis Toplantısında sokak hayvanlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak 4. maddeyi sunarken hayvanların denek olarak kullanılmasına karşı önlem olarak 10. maddeyi meclisin oylamasına sundu.

Meclis toplantısında, Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezlerinde koruma altında olan hayvanların hiçbir şart altında deney hayvanı olarak bir kuruma verilmemesi ve Bodrum Belediye Başkanlığının Deneysiz Belediyeler arasına katılması konusu görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

Meclis Toplantısının 10. Maddesinde görüşülen “deney hayvanı” konusunda Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Engin Doğan, müdürlük olarak hayvan haklarını korumaya yönelik maddenin meclise getirilişiyle ilgili bilgiler aktardı. Konu görüşülürken “Hayvan Haklarına Saygı” konusunda uluslararası camiada kabul gören bir animasyon filmi izletildi.

MESKÛN MAHALLELERE UYARI LEVHASI

Meclis toplantısının bir diğer maddesinde ise Bodrum’un meskûn mahallelerinde sürücülerin araçları hızlı kullanması nedeniyle evcil hayvanlara çarparak kazalara sebebiyet vermesinin engellenmesi amacıyla bahse konu meskûn mahal yollara uyarı levhaları konulması teklifine ilişkin alınan 28/04/2023 tarihli komisyon raporu da görüşüldü.

Komisyon raporunda konu ile ilgili 53 noktada 73 tabela takıldığı bilgisi verilirken gerek görüldüğü takdirde uygun görülen diğer noktalara da levha takılacağı belirtildi. Komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

SAHİPLENDİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezlerinde koruma altında olan hayvanların sahiplendirilmesi içinde yoğun çalışma yürütüyor. Belediyenin WEB sitesi üzerinden, merkez ziyaretçileri ve dernekler vasıtası ile sahiplendirme çalışmaları devam ediyor.