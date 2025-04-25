Muğla Büyükşehir Belediyesi gelen talepler üzerine son 6 ayda 13 ilçede 30 okulda bakım ve onarım gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri son 6 ayda 17 okula Atatürk Büstü, 5 okula Atatürk Şeref Köşesi, 8 okulda ise tadilat, bakım onarım işlemi gerçekleştirdi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler üzerine 13 ilçede toplam 30 okulda yaptığı bakım ve onarım çalışmaları ile öğrencilerin eğitim alanlarını kullanışlı hale getirdi. Bu süreçte yapılan iyileştirmeler,öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almalarınısağlarken okulların fiziki altyapısınıda güçlendirdi.

EĞİTİM ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER

Muğla Büyükşehir Belediyesi, son altı ayda sadece bakım ve onarım çalışmaları yapmakla kalmadı aynı zamanda okullara Atatürk Büstü ve Atatürk Şeref Köşesi de kazandırdı. Belediye ekipleri, 17 okula yeni Atatürk Büstü yerleştirirken, 5 okulda ise Atatürk Şeref Köşesi kurdu. Ayrıca; 8 okulda tadilat, bakım ve onarım işlemleri de gerçekleştirdi. Bu tadilatlar ile okulların fiziki durumunun iyileştirilmesi ve öğrencilere daha sağlıklı bir eğitim ortamı sunulmasıhedeflendi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, eğitimin toplumlar için ne denli önemli olduğuna dikkat çekerek, "Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitim gördüğü ortamların sağlıklı, güvenli ve konforlu olmasınıönemsiyoruz. Çünkü bizler, eğitimingeleceğe yapılan en önemli yatırım olduğuna inanıyoruz.Eğitim yalnızca akademik başarıyı değil, aynı zamanda toplumun genel refahını ve kalkınmasını da doğrudan etkiliyor. Bu yüzden, belediye olarak eğitim kurumlarının sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal açıdan da güçlü bir altyapıya sahip olmasına önem veriyoruz.” dedi.