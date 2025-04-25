Mardin’in Yeşilli ilçesinde önemli bir buluşma gerçekleşti.MARDİN (İGFA) - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Elif Emre Kaya ve beraberindeki heyet, Artuklu Üniversitesi’nde düzenlenen “Medya Okuryazarlığı” seminerleri kapsamında Mardin’e gelerek Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir’i ziyaret etti. Ziyarette, ilçede yürütülen projeler ve 13-15 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek 17. Kiraz Festivali konuşuldu.

Ziyarete Prof. Dr. Ayşe Elif Emre Kaya’nın yanı sıra Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra İlkay İşler, Prof. Dr. Çiğdem Demir ve Dr. Büşra Solmaz katıldı. Belediye Başkanı Hayrettin Demir, heyete Yeşilli’de gerçekleştirilen hizmetler hakkında kapsamlı bilgi verdi. İlçede yapılan hizmetler hakkında heyete bilgi veren Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir , ilçenin doğal güzellikleri ve dünyaca ünlü kiraz festivaliyle tanındığını vurgulayarak, devam eden Yeşilli Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Türkiye’de örnek bir proje olduğunu ifade etti.

İlçede birçok projeye imza attıklarını ifade eden Başkan Demir,” Yeşilli’ye kazandırdıkları yatırımlar arasında bulunan TOKİ konutları ,spor komplekslerinden, kapalı olimpik yüzme havuzu, basketbol sahaları, futbol sahaları, doğal gaz projesi, yolların asfalt ve parke taşı ile döşenmesi gibi bir çok hizmete vesile olduk. İlçemiz dünyaca meşhur kirazı ve festivaliyle Türkiye’de her zaman gündem olmuştur. İnşallah bu yıl 13-15 Haziran tarihleri arasında Kiraz festivali düzenleyeceğiz. Sizleri de Kiraz festivalimize davet ediyorum. Bizleri ziyaret ettiğiniz içinde sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra Yeşilli ilçesinde yapımı devam eden Kentsel Dönüşüm projesi ve Yeşilli Gençlik parkı ile Yeşilli Gençlik Merkezini ziyaret eden heyete Başkan Hayrettin Demir de eşlik ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.