Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo Minikler Muğla il şampiyonasında 10 sporcusuyla dereceye girdi.MUĞLA (İGFA) - Taekwondo Minikler Muğla İl Şampiyonası Menteşe ilçesinde gerçekleştirildi.

Şampiyonaya 10 ilçeden, 13 farklı kulüpten toplam 90 sporcu katıldı. Heyecan dolu müsabakaların ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü büyük başarı elde etti.

Taekwondo Minikler Muğla İl Şampiyonası Menteşe ilçesinde düzenlendi. 10 ilçeden 13 farklı kulübün katıldığı şampiyonada toplamda 90 sporcu mücadele etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü şampiyonaya 14 sporcu ile katıldı ve 10 sporcusu dereceye girdi. Bu yıl da büyük çekişmeye sahne olan müsabakalarda minik sporcuların performansları izleyenleri büyüledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüil şampiyonasına damga vuran kulüpler arasında yer aldı. Kulübün başarılı sporcuları arasında 33 kg Minik Erkeklerde Fatih Ramazan Aysan ve 45 kg Minik Erkeklerde Mustafa Alp Kayadibi il şampiyonu olarak büyük başarı elde etti. Büyükşehir Belediyesi sporcuları, turnuvada toplamda 2 il şampiyonluğu, 2 il ikinciliği ve 6 il üçüncülüğü kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Menteşe ilçesinde düzenlenen ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor kulübünün büyük başarı elde ettiği Taekwondo Minikler Muğla İl Şampiyonası sonrası tüm sporcuları ve antrenörleri Naz Göktaş’ı kutladı.