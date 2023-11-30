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Edirne Keşan'da Beğendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek, dün 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için CHP’den Beğendik Belediye Başkan Aday adaylığı için başvurusunu gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Muhammet Örnek Beğendik Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunu yaptı

Örnek, CHP Keşan İlçe Binasına giderek, burada ilçe başkanı Anıl Çakır’a başvuru formunu teslim etti.

Aday adayı Örnek başvurusu sonrasında yaptığı açıklamada, “Doğduğum, büyüdüğüm yaşadığım,dertleri ile dertlendiğim sevinçleri ile Mutlu olduğum 2014’de Beğendik halkımıza hizmet için yola çıktığım ve 2019’da Belediye Başkanı olarak hizmet etme şerefine beni layık gören Beğendik halkımıza bireysel çıkar için değil Toplumun her kesimini kapsayacak şekilde Hizmet etmeye devam edebilmek için bir üyesi olmaktan onur duyduğum ulu çınarımız Cumhuriyet Halk Partisinden Beğendik Belediye Başkanı Aday adaylığı başvurumu İlçe Başkanlığımıza yaparak dosyamı teslim ettim" dedi.