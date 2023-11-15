Tahmini Okuma Süresi: dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Anadolu Hemşeri Dernekleri Platformu ve Yörük Türkmen Dernek temsilcileriyle buluşmasında Yörük Türkmen Festivali'ni gelecek yıllarda daha da büyüteceklerini söyleyerek, yeniden aday olduğunun sinyalini verdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Anadolu Hemşeri Dernekleri Platformu ve Yörük Türkmen Dernek temsilcileriyle sabah kahvaltısında buluştu. Başkan Muhittin Böcek, dernek temsilcileriyle 3-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivalini değerlendirdi. Başkan Muhittin Böcek, hemşeri derneklerine Yörük Türkmen Festivaline katılımlarından ve verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

HEMŞERİ DERNEKLERİ ÖNEMLİ

Antalya’nın kültür-sanat şehri olması noktasında önemli çalışmaları olduğunu aktaran Muhittin Böcek, göreve geldiğinde 2 festivali olan Antalya’ya gastronomi, hobifest, kitap fuarı ve Yörük Türkmen Festivali gibi tüm vatandaşlara hitap eden festivaller kazandırdıklarını söyledi. Bu tür etkinliklerin gerçekleştirilmesinde hemşeri derneklerinin önemine değinen Başkan Böcek, “Antalya Türkiye’nin farklı noktaları yanısıra dünyanın dört bir yanından misafirlerimize ev sahipliği yapıyor. Bu gibi kültür sanat etkinlikleri çok önemli. Hep birlikte Antalya’mız için çok güzel çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

GELECEK YILLARDA BÜYÜTECEĞİZ

Antalya’nın yoğun bir göç aldığını aktaran Muhittin Böcek, “Geçtiğimiz günlerde Antalya’nın altyapısını güçlendirmek için çok önemli bir kredi anlaşmasına imza attık. Kundu bölgemizdeki arıtma kapasitemizi yüzde yüz arttıracağız. 59 milyon Eoru’luk bir kredi sağladık. Şehrin ihtiyaçlarına yönelik tüm çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yürütüyoruz. İşimiz çok, yolumuz uzun. Yörük Türkmen Festivali’ne verdiğiniz katkıdan dolayı sizlerle bir araya gelerek, eksilerimiz ve artılarımızı değerlendirmek istedik. İnşallah gelecek yıllarda bu etkinliğimizi daha da büyüterek Karaalioğolu Parkı içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

65 ÜSTÜ VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM DEVAM

Başkan Muhittin Böcek, toplantıda hemşeri dernekleri başkanlarının Antalya’nın farklı sorunlarına yönelik sorularını da cevaplandırdı. Başkan Muhittin Böcek, toplu ulaşımda Antalya’ya 62 halk otobüsü kazandırdığını belirterek, yeni otobüs müjdesi de verdi. 50 yeni otobüs alıyoruz diyen Başkan Muhittin Böcek, “Ben göreve geldiğimde mazot 5 TL’ydi bugün 40 TL’ye dayandı. Bazı şehirlerde 65 yaş üstü vatandaşların otobüslere ücretsiz bindirilmesi kaldırıldı. Ama ben kaldırmayacağım. Bu insanlar Antalya’yı tercih etmiş gelmiş. Ulaşım sektörüne elimden gelen desteği veriyorum” dedi.

DERNEKLERDEN TEŞEKKÜR

Antalya Burdurlular Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Yamacı, geçen yıla oranla Yörük Türkmen Festivali’nin çok büyük katılımla gerçekleştiğini belirterek, Başkan Muhittin Böcek ve festivale katkı koyan herkese teşekkür etti. Antalya Giritliler Derneği Başkan Cem Çon ise Antalya Yörük Türken Festivali’nin şu ana kadar gördüğü en iyi açık hava etkinliği olduğunu belirterek, “Ben bir Giritli olarak, Yörüklerdeki tutkuya hayran kaldım. Son gün hava yağışlı olmasına rağmen birçok kişi alandan ayrılmadı. Ben yağmurdan kaçarken, birçok vatandaş alana gitmeye çalışıyordu” diye konuştu.