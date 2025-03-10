Artvin 1. Amatör Küme’nin ikinci haftasında Murgul Belediyespor Kulübü sahasında konuk ettiği Yusufelispor’u 3-0 mağlup etti.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'de Murgul İlçe Stadı’nda oynanan karşılamaya güzel ve sıcak havayı fırsat bilen kadın taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle Murgulspor oyunun kontrolünü eline aldı ve Ahmet Efe Sarı’nın 31. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan Yeşil-turunculular 61 dakikada Senegalli oyuncusu Abdoulaye Balde’nin attığı şık golle skoru 2-0 yaptı.

Seyircisinin de müthiş desteğini arkasına alan ev sahibi ekip maçın 90. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Kasım Kılıç penaltıyı gole çevirdi ve skoru 3-0’a taşıdı.

Maçta başka gol olmayınca Murgulspor sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi. Bu sonucun ardından ligde ilk galibiyetini alan Murgulspor, 4 puana yükseldi.

Murgul Belediyespor Kulübü teknik direktörü Bahadır Basa, maçın ardından yaptığı açıklamada, 3 puanı 3 golle almanın sevincini camia olarak yaşadıklarını söyledi. 2000’li yıllarda Murgulspor’un teknik direktörlüğünü yaptığını ve takımı 3’üncü lige çıkartmanın onurunu ve gururunu yaşadığını belirten Basa,”Murgulspor’a ikinci kez geldim. Bu güzide kulüple şampiyonluk yaşadım. Murgul’u ve Murgulspor’u çok seviyorum. Burada futbola büyük ilgi ve bir tutku var. Amacım Murgulspor’u tekrar üst liglere taşımak. Bana inanarak ikinci kez buraya getiren başkanımıza, yöneticilerimize ve her zaman beni destekleyen vefakâr taraftarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kentte yaklaşık 10 gündür etkili olan kar yağışından dolayı yeterince sahada antrenman yapamadıklarını ifade eden Basa, ”Bütün olumsuzluklara rağmen maça galibiyet parolasıyla çıktık. Oyuncularımın maçın ilk yarısında sergiledikleri oyundan memnun kalmadım. Maçın ikinci yarısına daha istekli ve baskılı başladık. Bununla birlikte golleri de bularak maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımın kazanma hırsından dolayı hepsini tebrik ediyorum. Daha çok çalışıp ilerleyen haftalarda taraftarımıza daha da güzel futbol izlettirmek istiyorum. Bu arada bizleri yalnız bırakmayan ve sürekli takıma destek veren taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Karşılaşmayı, Murgul Kaymakamı Zafer Şahin, Murgul Belediye Başkanı Mehmet Yıldırım, Murgul İlçe Emniyet Amiri Naci Çağrı Aksan, Murgul İlçe Jandarma Komutanı Mikail Köse, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Sedat Ali Öktem, Murgul Belediyespor Kulübü Başkanı Ozan Aslan ile yaklaşık 2 bin taraftar izledi.