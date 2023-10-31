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İzmir'de Narlıdere Belediyesi’nin açtığı resim kurslarında eğitim gören çocuklar, Cumhuriyetimizin 100.yılında katıldıkları uluslararası yarışmalardan 7 dünya birinciliği ve çeşitli ödüllerle döndü.İZMİR (İGFA) - Cumhuriyetimizin 100.yılında katıldıkları uluslararası yarışmalardan 7 dünya birinciliği ve çeşitli derecelerle dönen Narlıdere Belediyesi Çocuk Resim Kursu öğrencileri, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’i ziyaret etti. Ödül alan başarılı öğrencileri ve ailelerini makamında ağırlayan Başkan Engin, çocukları tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

38 ülkeden dünya çocuklarının katıldığı yarışmalardan ödüllerle dönen ve ‘Ata’mızın İzindeyiz’ pankartıyla Başkan Engin’i ziyaret eden minik yetenekler, Türkiye’nin adını duyurmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Başkan Ali Engin, Belediyenin açtığı resim kurslarına katılan ve ülkemizi uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil eden kursiyer öğrencileri tebrik ederek, “Çocuklarımız duygularını, uçsuz bucaksız hayal güçlerini resimlerle yansıtabiliyorlar. Pablo Picasso’nun ‘Bir çocuk gibi resim yapmak bütün ömrümü aldı’ sözünden onların yaptıkları resimlerin ne kadar eşsiz olduklarını anlayabiliriz. Narlıdere Belediyesi olarak çocuklarımızın hayallerinin peşinden gitmesini her zaman destekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100.yılında katıldıkları uluslararası yarışmalardan ödüllerle dönen evlatlarımızı, ailelerini ve hocaları Feraye Taşkıran’ı tebrik ediyorum. İnanıyoruz ki çocuklarımız elde edecekleri yeni başarılarla bizleri gururlandırmaya devam edecek” dedi.

ÖDÜL LİSTESİ

Mila Yılmaz – Picasso Star Artist Ödülü (Birincilik)

Sarp Doğanoğlu – Frogs Are Green (Birincilik)

Kuzey Gülcan – Bitola, Makedonya Picasso (Birincilik)

Naz Derin Nalbantoğlu – İmaj, Fransa Picaso Start Artist Ödülü (Birincilik)

İris Şanlıtürk – İmaj, Fransa Centre Pour Unesco (Birincilik)

Zürmre Nur Orhan - İmaj Centre Pour Unesco (Birincilik)

Zeynep Özben – Türk Kültür ve Miras Vakfı (Birincilik)