International Legend Fashion Magazine Awards sahiplerini buldu. İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'deki ünlülerin katıldığı düzenli olarak yapılan International Legend Fashion Magazine Awards (Yılın En Efsaneleri Ödülleri ) sahiplerini buldu. Oksana Kuznetsova tarafından düzenlenen Şenol İpek'in sunuculuğunu yaptığı ödül gecesinde Saç Kaynak Uzmanlığı alanındaki başarılı işleriyle İş Kadını Nataliia Horytska'ya " Yılın En İyi Saç Kaynak Uzmanı " ödülü verildi.

Muhteşem Ödül Gecesinde Ünlü Oyuncular Cenk Torun, Yağmur Yüksel , Barış Baktaş , Nanuka Stambolishvili gibi ünlü isimler ödüllerini gecenin sunucusu Şenol İpek'in elinden aldı. Kırmızı Halıda tam bir şıklık yarışı vardı. Nataliia Horytska elbisesi ile tüm dikkatleri üzerinde topladı güzelliğiyle adeta büyüledi . Gecede ödülünü alan Nataliia Horytska Davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Nataliia Horytska ödül gecesinde ödülünü alırken "Bana güvendiginiz için teşekkürlerimi sunuyorum bu ödülü bana layık gören herkese sevgilerimi yolluyorum iyiki varsınız" dedi.