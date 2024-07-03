Şehrin dört bir yanında gece gündüz demeden çalışan Nazilli Belediyesi; kent merkezinde budama, ot biçme, tesviye ve peyzaj çalışması gerçekleştiriyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve şehrin en hareketli lokasyonu olan Belediye Meydanı’nda faaliyetlerine devam eden ekipler, temizlik işlemlerinin yanı sıra peyzaj çalışmalarıyla da ilçeyi görsel bir şölene hazırlıyor.

Mevcut yeşil alanların korunması, park bölgelerinde ise ağaç ve bitki sayısının artırılması için çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Ekiplerimiz halkımız için çalışmaya devam ediyor. Göreve geldiğimiz gün halkımızla iç içe olacağımızın sözünü vermiştik. Hem ekiplerimiz hem de biz sahadayız. Nazillimizin en yoğun noktalarından olan Belediye Meydanımızın daha temiz ve güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalarımızı başlattık. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.