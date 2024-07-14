Söke Organize Sanayi Bölges'ndeki bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında 12 Temmuz akşamı çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor. Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmalarına çevre il ve ilçelerden gelen ekipler de dahil olarak destek veriyor.

Fabrikanın 2. bölümüne de sıçrayan yangına Nazilli Belediyesi, Başkan Dr. Ertuğrul Tetik'in talimatıyla gönderdikleri su tankeri ve iş makinalarını seferber ederek söndürme çalışmalarına katkıda bulunuyor.

Üç gündür devam eden yangının çok üzücü olduğunu belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Nazilli Belediyesi olarak elimizde olan tüm imkânlar ile biz de destek olabilmek için yangın bölgesine ekiplerimizi gönderdik. 3 gündür burada büyük mücadele veriliyor. Biz de Nazilli Belediyesi olarak bir nebze de olsa faydamız dokunması için yangın alanındayız. Yangından etkilenen herkese tekrar geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor bir an önce de yangının söndürülmesini diliyoruz" dedi.