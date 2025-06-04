Bursa Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi, Türk edebiyatının önemli ismi Nâzım Hikmet’in 62’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle “Memleket Toprağındadır Kökü: Nâzım Anması” gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi, edebiyat dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Nâzım Hikmet’in ölümünün 62’nci yıl dönümünde Beşevler Mahallesi’ndeki Nâzım Hikmet Çınarlığı’nda anma programı düzenledi. “Memleket Toprağındadır Kökü: Nâzım Anması”na Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Başkan Yardımcıları Zerrin Güleş ve Şirin Arıbaş, Meclis Üyeleri Tuğçe Savaş ve Barış Öztürk, Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz, Bursa Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı ve Beşevler Mahalle Muhtarı Erol Yılmazer, Çamlıca Muhtarı Hasan Serçe, CHP Nilüfer Kadın ve Gençlik Kolları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nâzım Hikmet’i umudun, sevginin, yol göstericiliğin şairi olarak nitelendirdi. Ünlü şairin varlıklı bir ailenin çocuğu olduğunu ifade eden Başkan Şadi Özdemir, imkanlarına rağmen özgürlük ve adaletten yana mücadeleci bir yaşam sürdüğünü kaydetti. Başkan Şadi Özdemir, vatan sevgisinin de her zaman önde yer aldığını söyledi. Ölümsüz şairin Bursa Cezaevi’nde de uzun süre kaldığını hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, üretim sürecinin ve toplumu eğitme yönündeki çalışmalarının burada da devam ettiğini vurguladı. Nâzım Hikmet’in eserlerini de seslendiren Başkan Şadi Özdemir, “Hangi şiirine bakarsanız, etkileyici. Ben her zaman etkilendim. Kimliğimizin şekillenmesinde kitap, roman okuruz hepsinin etkisi vardır ama benim için yön veren, iz veren Nâzım’ın şiirleri olmuştur” dedi.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın ise Nâzım Hikmet’in iki yönden ele alınabileceğini belirterek, bunları aşk ve vatan şairi olarak dile getirdi. Hayatının genelinin özlemle geçtiğini söyleyen Aydın, “Nâzım’ın bize bıraktığı şu var: “Sevgi”, “Eşitlik”, “İnsanlık”, “Hayal”. Bize yaşama heyecanı ve detaylar ile bir ufuk ve sevme duygusu gösteriyor. Aynı zamanda kendisi önemli de bir sosyal bilimci” diye konuştu.

BİLİNMEYEN YÖNLERI İLE NÂZIM HIKMET

Programda Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Güney Özkılınç ve yazar, öğretmen, yayıncı Fehmi Enginalp, “Bilinmeyen Yönleri İle Nâzım Hikmet” söyleşisi gerçekleştirdi. Konuşmasında yazarın hayatından kesitler sunan Özkılınç, hayatında yer alan isimleri, İzmir’de bir kulübede geçirdiği 3 yıllık süreci ve yazdığı “Güneşi İçenlerin Türküsü”nü, yakınında yer alan isimleri ve gazete kupürlerini görsellerle anlattı. Yazarı eleştirenlerin olduğunu da belirten Özkılınç, “Onun hayatını derinlemesine bilmeyenler için eleştirmek çok kolay. Oysa ki hayatı yüklü bir şilep gibi yaşamıştır” dedi.

Yazar, öğretmen, yayıncı Fehmi Enginalp ise Nâzım Hikmet’in büyük bir yurtsever olduğunu belirterek, ana dilini çok sevdiğini ve en güzel şekilde kullanarak, dünyaya tanıtan şair olduğunu kaydetti.

ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİLERİ İLE ANILDI

Program kapsamında ayrıca Nilüfer Kent Konseyi Melih Elal Okuma Grubu ve Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi “Nâzım Hikmet” şiirlerini okudu. Farklı konulardaki eserlerini seslendiren katılımcılara Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir teşekkür etti. Grup Nehir dinletisi ile program sona erdi.